Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные и в дальнейшем выполняют боевые задачи на территории России, в частности в Курской области.

Об этом он заявил 8 мая по итогам рабочего совещания, посвященного деятельности Вооруженных сил в апреле 2026 года.

ВСУ присутствуют в Курской области

По словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной. Российская армия усилила наступательные действия почти по всей линии боевого столкновения и проводит перегруппировку сил.

Наиболее сложной, как отметил главнокомандующий, остается ситуация на Покровском направлении. Там Россия сосредоточила около 106 тыс. военных.

Также, по его словам, оккупационные войска сохраняют высокую активность на Очеретинском, Александровском, Купянском и Константиновском направлениях, а также вдоль государственной границы с РФ.

Сырский подчеркнул, что украинские подразделения продолжают срывать планы противника, удерживать позиции и вести активные боевые действия.

— Несмотря на постоянное давление врага, украинские воины продолжают выполнять задачи и на территории России — наше присутствие в Курской области сохраняется, — отметил Сырский.

Он добавил, что активная оборона и инициатива на поле боя остаются ключевыми факторами успеха, поскольку позволяют изматывать российские войска и наносить им значительные потери.

По информации главнокомандующего, ежедневные потери армии РФ составляют не менее тысячи военных убитыми и ранеными.

