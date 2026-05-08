Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові й надалі виконують бойові завдання на території Росії, зокрема в Курській області.

Про це він заявив 8 травня за результатами робочої наради, присвяченої діяльності Збройних сил у квітні 2026 року.

ЗСУ присутні в Курській області

За словами Сирського, ситуація на фронті залишається складною. Російська армія посилила наступальні дії майже по всій лінії бойового зіткнення та проводить перегрупування сил.

Зараз дивляться

Найскладнішою, як зазначив головнокомандувач, залишається ситуація на Покровському напрямку. Там Росія зосередила близько 106 тис. військових.

Також, за його словами, окупаційні війська зберігають високу активність на Очеретинському, Олександрівському, Куп’янському та Костянтинівському напрямках, а також уздовж державного кордону з РФ.

Сирський наголосив, що українські підрозділи продовжують зривати плани противника, утримувати позиції та вести активні бойові дії.

– Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії – наша присутність у Курській області зберігається, – зазначив Сирський.

Він додав, що активна оборона та ініціатива на полі бою залишаються ключовими чинниками успіху, оскільки дозволяють виснажувати російські війська та завдавати їм значних втрат.

За інформацією головнокомандувача, щоденні втрати армії РФ становлять щонайменше тисячу військових убитими та пораненими.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.