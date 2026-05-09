В Риме заключили под стражу бывшего посла Италии в Узбекистане Пьергабриеле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе. Его обвиняют в создании коррупционной схемы по выдаче шенгенских виз через итальянское посольство в Ташкенте.

Об этом сообщает La Repubblica.

Арест бывшего посла: что известно

Следствие установило, что во время пребывания в должности посла в Узбекистане подозреваемый лично возглавил визовый отдел.

Для реализации схемы он привлек гражданку России и Италии Татьяну Тараканову, с которой он ранее сотрудничал в итальянском консульстве в Москве.

Прокуратура Рима проводит расследование обоих по подозрению в содействии нелегальной иммиграции и коррупции за действия, противоречащие служебным обязанностям.

Финансовая гвардия Италии выполнила постановление следователя судьи Рима Аннализы Марцано, арестовав дипломата Пападиа. В настоящее время он находится под стражей в ожидании завершения расследования. Известно, что он был отстранен от исполнения обязанностей еще в декабре 2025 года.

По информации следствия, Пападия вместе с Таракановой наладил механизм выдачи долгосрочных шенгенских виз гражданам РФ. Туристические визы сроком от одного до трех лет выдавали россиянам в обход законодательных требований, несмотря на несоответствие критериям въезда в Европейский Союз.

Стоимость “услуг” дипломата варьировалась от €4тыс. до €16 тыс. за одну визу.

В преступной схеме были задействованы три московских турагентства, по которым по меньшей мере 95 граждан РФ незаконно получили документы и въехали в Италию, не имея на то никаких законных оснований.

Прокуроры и финансовая полиция изучают около 400 эпизодов по делу экс-посла. Отдельное внимание следствие уделяет состоянию дипломата в размере €3 млн. Сам Пападиа убеждает, что получил эти деньги в наследство, однако правоохранители проверяют версию об их коррупционном происхождении.

