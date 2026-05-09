У Римі взяли під варту колишнього посла Італії в Узбекистані П’єргабріеле Пападіа де Боттіні ді Сант-Аньєзе. Його звинувачують у створенні корупційної схеми з видачі шенгенських віз через італійське посольство в Ташкенті.

Про це повідомляє La Repubblica.

Арешт колишнього посла: що відомо

Слідство встановило, що під час перебування на посаді посла в Узбекистані підозрюваний особисто очолив візовий відділ. Для реалізації схеми він залучив громадянку Росії та Італії Татьяну Тараканову, з якою раніше співпрацював в італійському консульстві у Москві.

Наразі триває прокуратура Риму проводить розслідування проти них обох за підозрою у сприянні нелегальній імміграції та корупції за дії, що суперечать службовим обов’язкам.

Фінансова гвардія Італії виконала постанову слідчого судді Риму Анналізи Марцано, заарештувавши дипломата Пападіа. Наразі він перебуває під вартою в очікуванні завершення розслідування. Відомо, що його відсторонили від виконання обов’язків ще у грудні 2025 року.

За інформацією слідства, Пападія разом із Таракановою налагодив механізм видачі довгострокових шенгенських віз громадянам РФ. Туристичні візи терміном від одного до трьох років видавали росіянам в обхід законодавчих вимог, попри невідповідність критеріям в’їзду до Європейського Союзу.

Вартість “послуг” дипломата варіювалася від €4тис. до €16 тис. за одну візу.

У злочинній схемі були задіяні три московські турагенції, через які щонайменше 95 громадян РФ незаконно отримали документи та в’їхали до Італії, не маючи на те жодних законних підстав.

Прокурори та фінансова поліція наразі вивчають близько 400 епізодів у справі експосла. Окрему увагу слідство приділяє статкам дипломата у розмірі €3 млн. Сам Пападіа переконує, що отримав ці гроші у спадок, проте правоохоронці перевіряють версію про їхнє корупційне походження.

