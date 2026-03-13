Восемь стран-членов Евросоюза обратились к руководству ЕС с призывом подготовить запрет на въезд в Шенгенскую зону для лиц, воевавших в рядах российской армии.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет Европейская правда.

Запрет на въезд в страны Шенгена для военнослужащих РФ

По его словам, лидеры трех стран Балтии, Польши, Финляндии, Швеции, Германии и Румынии обратились к президенту Европейского совета Антониу Кошта и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В обращении они заявили об угрозе, которую могут представлять для Европы бывшие российские военные в случае въезда в страны Шенгенской зоны.

— По нашему мнению, один из самых серьезных и постоянных рисков – это потенциальный въезд в Шенгенскую зону бывших и нынешних военнослужащих-комбатантов в армии РФ. Въезд таких лиц может иметь серьезные последствия для безопасности всех стран-членов. Поэтому немедленно необходимы решительные и скоординированные действия, чтобы предотвратить негативные последствия, – подчеркнул президент Литвы.

В письме руководству ЕС лидеры восьми государств отмечают, что бывшие российские комбатанты с высокой вероятностью могут быть вовлечены в организованную преступность, экстремистские движения или враждебную деятельность против стран ЕС в контексте гибридных действий России.

Также они подчеркнули, что среди российских военных насчитывается более 180 тыс. осужденных за уголовные преступления, которых досрочно освободили в обмен на подписание контракта.

Отмечается, что заметно растет количество виз, выданных россиянам. Поэтому бездействие в этом вопросе может создать долгосрочные «уязвимости», которых еще можно избежать на данном этапе.

Лидеры стран отмечают, что новая стратегия визовой политики ЕС уже предусматривает возможности для точечных ограничений на выдачу виз в случае серьезного ухудшения отношений с определенной третьей страной.

В документе, в частности, предлагается включить категорию «идентифицированных бывших или действующих комбатантов страны-агрессора».

— Приглашаем Еврокомиссию… оперативно рассмотреть вопрос и предложить конкретные варианты решений на уровне ЕС, включая точечные поправки к Визовому кодексу, или через другие соответствующие инструменты, — говорится в обращении.

Учитывая важность этого вопроса, лидеры восьми государств предлагают рассмотреть его и зафиксировать общую позицию уже в выводах ближайшего мартовского саммита лидеров ЕС.

Напомним, российские военные, получившие ранения во время войны против Украины, принимают участие в Паралимпийских играх.

Из-за участия представителей РФ церемонию открытия Паралимпиады-2026 бойкотировали 16 команд.

Связанные темы:

