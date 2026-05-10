Российский диктатор Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является лучшей кандидатурой для переговоров между Россией и Европейским Союзом.

Об этом Владимир Путин заявил 9 мая.

Во время общения с журналистами Владимир Путин заявил, что готов видеть посредником между Россией и Европейским Союзом любого политика, который не делал резких заявлений в адрес Москвы.

При этом лучшим кандидатом для такой роли российский диктатор назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

— Для меня лично лучшим является бывший канцлер Федеративной Республики Германии Герхард Шредер. Пусть европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес, — заявил Путин.

Также глава Кремля в очередной раз повторил тезис о том, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров.

Что известно о Герхарде Шредере

Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 до 2005 года и возглавлял Социал-демократическую партию Германии.

После завершения политической карьеры он начал работать в российских энергетических компаниях и стал одним из ближайших западных политиков к Кремлю.

Шредер много лет поддерживает дружеские отношения с Владимиром Путиным и неоднократно подвергался критике в Европе из-за сотрудничества с Россией.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он дважды посещал Москву и встречался с Путиным — в первые недели войны и в июле 2022 года.

После этих контактов экс-канцлер заявлял, что Россия якобы заинтересована в прекращении войны.

Напомним, что Совет ЕС поддержал решение об участии Европейского Союза в создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Трибунал создается под эгидой Совета Европы и будет иметь юрисдикцию в отношении высшего политического и военного руководства РФ.

