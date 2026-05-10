”Не наговорил гадости о РФ”: Путин хочет видеть Шредера посредником между ЕС и Россией
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является лучшей кандидатурой для переговоров между Россией и Европейским Союзом.
Об этом Владимир Путин заявил 9 мая.
Путин выдвинул Шредера для переговоров с ЕС
Во время общения с журналистами Владимир Путин заявил, что готов видеть посредником между Россией и Европейским Союзом любого политика, который не делал резких заявлений в адрес Москвы.
При этом лучшим кандидатом для такой роли российский диктатор назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
— Для меня лично лучшим является бывший канцлер Федеративной Республики Германии Герхард Шредер. Пусть европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес, — заявил Путин.
Также глава Кремля в очередной раз повторил тезис о том, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров.
Что известно о Герхарде Шредере
Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 до 2005 года и возглавлял Социал-демократическую партию Германии.
После завершения политической карьеры он начал работать в российских энергетических компаниях и стал одним из ближайших западных политиков к Кремлю.
Шредер много лет поддерживает дружеские отношения с Владимиром Путиным и неоднократно подвергался критике в Европе из-за сотрудничества с Россией.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он дважды посещал Москву и встречался с Путиным — в первые недели войны и в июле 2022 года.
После этих контактов экс-канцлер заявлял, что Россия якобы заинтересована в прекращении войны.
Напомним, что Совет ЕС поддержал решение об участии Европейского Союза в создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Трибунал создается под эгидой Совета Европы и будет иметь юрисдикцию в отношении высшего политического и военного руководства РФ.