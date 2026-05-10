Президент Украины Владимир Зеленский должен позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, если хочет встретиться.

Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил во время перелета из Москвы.

Фицо об условии переговоров Путина и Зеленского

По словам премьер-министра Словакии, во время личной встречи в Армении Владимир Зеленский якобы сообщил ему о готовности к переговорам с Владимиром Путиным в любом формате.

Сейчас смотрят

Фицо утверждает, что передал это послание российскому диктатору во время поездки в Москву 9 мая.

После этого словацкий премьер озвучил ответ Путина.

— Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону, — пересказал Фицо позицию главы Кремля.

В то же время премьер Словакии положительно высказался о продлении режима прекращения огня до 11 мая.

— Я назвал прекращение огня абсолютно необходимым, чтобы дать пространство тому, что абсолютно необходимо — дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее, чем взаимное убийство, — заявил он.

Во время комментариев после поездки в Москву Роберт Фицо также заявил, что выступает против “нового железного занавеса” между Россией и Европейским Союзом.

Кроме того, словацкий премьер подчеркнул, что заинтересован в “нормальных и взаимовыгодных” отношениях с Россией.

Он в очередной раз отметил, что поддерживает диалог и дипломатические контакты между странами.

Накануне Владимир Путин заявил, что допускает возможность личной встречи с Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране.

Однако, по словам диктатора, такая встреча возможна только после достижения “окончательных договоренностей”.

В то же время в Кремле продолжают настаивать, что переговоры должны проходить на российских условиях.

Напомним, что Роберт Фицо в Москве принял участие в мероприятиях к 9 мая, возложив венок к мемориалу Могила неизвестного солдата возле Кремля.

Во время этого визита словацкий премьер заявил, что хочет передать “послание от европейских политиков”, а также поддержал любую форму прекращения огня между Украиной и Россией.

Кроме того, Фицо назвал себя “черной овцой” Европейского Союза из-за своей позиции в отношении России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.