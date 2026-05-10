”Не наговорив гидоти про РФ”: Путін хоче бачити Шредера посередником між ЄС та Росією
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер є найкращою кандидатурою для переговорів між Росією та Європейським Союзом.
Про це Володимир Путін заявив 9 травня.
Путін висунув Шредера для переговорів із ЄС
Під час спілкування з журналістами Володимир Путін заявив, що готовий бачити посередником між Росією та Європейським Союзом будь-якого політика, який не робив різких заяв на адресу Москви.
При цьому найкращим кандидатом для такої ролі російський диктатор назвав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.
— Для мене особисто найкращим є колишній канцлер Федеративної Республіки Німеччини Герхард Шредер. Нехай європейці обирають такого лідера, якому вони довіряють і який не наговорив якихось гидот на нашу адресу, — заявив Путін.
Також очільник Кремля вкотре повторив тезу про те, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів.
Що відомо про Герхарда Шредера
Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 до 2005 року та очолював Соціал-демократичну партію Німеччини.
Після завершення політичної кар’єри він почав працювати у російських енергетичних компаніях та став одним із найближчих західних політиків до Кремля.
Шредер багато років підтримує дружні стосунки з Володимиром Путіним та неодноразово піддавався критиці в Європі через співпрацю з Росією.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України він двічі відвідував Москву та зустрічався з Путіним — у перші тижні війни та в липні 2022 року.
Після цих контактів ексканцлер заявляв, що Росія нібито зацікавлена у припиненні війни.
Нагадаємо, що Рада ЄС підтримала рішення про участь Європейського Союзу у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Трибунал створюється під егідою Ради Європи та матиме юрисдикцію щодо найвищого політичного й військового керівництва РФ.