Совет Европейского Союза согласовал решение о подписании ЕС Расширенного частичного соглашения о создании Специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины, юрисдикция которого будет охватывать первых лиц РФ.

Как пишет Европейская правда, это решение было принято 5 мая.

ЕС станет соучредителем Cпецтрибунала против РФ

Европейский Союз решил войти в круг учредителей Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Этот шаг означает, что ЕС подпишет Расширенное частичное соглашение после его утверждения Комитетом министров Совета Европы.

— На более позднем этапе, когда достаточное количество государств-членов Совета Европы выразит свое намерение присоединиться к Расширенному частичному соглашению, Еврокомиссия подаст в Совет ЕС предложение о решении Совета ЕС о заключении этого Расширенного частичного соглашения, – пояснил Европейской правде на условиях анонимности чиновник ЕС.

После этого Совет ЕС должен обратиться за согласованием к Европейскому парламенту.

В случае положительного голосования в Европарламенте и последующей ратификации в Совете ЕС, Евросоюз подпишет Расширенное частичное соглашение и присоединится к спецтрибуналу в качестве соучредителя.

Ожидается, что ЕС будет играть ключевую роль в работе трибунала и станет частью его руководящего комитета.

Специальный трибунал будет иметь полномочия привлекать к ответственности высшее политическое и военное руководство за преступление агрессии против Украины.

Его создание происходит под эгидой Совета Европы.

Напомним, 25 июня 2025 года президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение об учреждении Специального трибунала для России.

Как отметила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая, Специальный трибунал по преступлению агрессии РФ может начать практическую деятельность после принятия политического решения в мае 2026 года, а первые приговоры ожидаются не ранее 2028 года.

