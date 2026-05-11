Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после того, как два беспилотника упали вблизи нефтяных резервуаров на территории страны.

Об этом пишет Reuters.

Отставка министра обороны Латвии: что известно

Андрис Спрудс подал в отставку после того, как 7 мая два украинских дрона пересекли границу Латвии со стороны России и взорвались на объекте хранения нефти в Латвии.

Событие вызвало острую реакцию руководства страны и поставило под вопрос эффективность систем противовоздушной обороны.

В воскресенье, 10 мая, премьер-министр Латвии Эвика Силини заявила, что системы защиты не были задействованы своевременно, и объявила о потере доверия к министру обороны.

В своем обращении она подчеркнула, что отрасль обороны нуждается в профессиональном руководстве, способном обеспечить реальные результаты, особенно учитывая рекордное финансирование сектора.

— Инцидент с дроном, произошедший на этой неделе, четко показал, что политическое руководство оборонного сектора не смогло выполнить свое обещание по поводу безопасного неба над нашей страной. Общественность доверила сектору наибольшее финансирование за всю историю — почти 5% ВВП. Это огромная ответственность, требующая четких результатов, — отметила Эвика Силини.

На смену Спрудсу предложена кандидатура полковника латвийской армии Райвиса Мелниса, имеющего военное образование и опыт службы, в частности связанный с Украиной.

После инцидента Латвия вместе с Литвой призвали НАТО усилить противовоздушную оборону в регионе.

Между тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что дроны были украинскими, однако отклонились от курса из-за влияния российских средств радиоэлектронной борьбы.

Украина также рассматривает возможность направления специалистов для помощи странам Балтии в укреплении воздушной безопасности после этого инцидента.

