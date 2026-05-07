Уночі 7 травня один із безпілотників упав на території нафтосховища в Резекне у Латвії.

Про це повідомили латвійські військові та поліція, передає LSM.

Падіння дрона в Резекне: що відомо

Один із безпілотників впав безпосередньо в місті Резекне (Латвія) — приблизно за 40 км від кордону з Росією. Дрон приземлився на вулиці, де розташоване нафтосховище. Під час перевірки резервуарів за допомогою тепловізора підвищеної температури не виявили.

Наразі на місці події працюють екстрені служби: рятувальники проводять роботи, а поліція оточила територію.

Цей безпілотник виявився не єдиним, котрий порушив повітряний простір Латвії цієї ночі. Відомо, що другий дрон також впав на території країни, однак його точне місце наразі не встановлено.

Вранці 7 травня у районах Балві, Людза та Резекне оголошували повітряну загрозу.

Міністр оборони Андріс Спрудс заявив, що прямує до Резекненського району.

— Наразі Національні збройні сили разом із союзниками по НАТО здійснюють максимальний контроль над повітряним простором; у повітрі також перебувають винищувачі, — сказав він.

Водночас міністр припустив, що дрони могли бути спрямовані з українського боку на цілі в Росії, однак наголосив, що ця інформація потребує перевірки.

За даними ЗМІ, у Резекне та прилеглих районах сьогодні скасували заняття у всіх навчальних закладах.

Станом на 08:20 Національні збройні сили Латвії повідомили, що загроза в повітряному просторі завершилася.

Нагадаємо, що вночі проти 7 травня Росія здійснила чергову атаку по Україні, застосувавши 102 ударні безпілотники та дрони-імітатори.

Сили оборони знищили або приглушили 92 дрони, однак зафіксовано влучання восьми БпЛА на шести локаціях.

