Інциденти з дронами у Латвії сталися через російські засоби РЕБ, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Міністри закордонних справ України та Латвії Андрій Сибіга та Байба Браже провели телефонні переговори щодо інцидентів із дронами, які залетіли в Латвію з території Росії.

– Розслідування довели, що це стало результатом навмисного відхилення українських дронів російськими засобами радіоелектронної боротьби від їхніх цілей у Росії, – написав глава української дипломатії у соцмережі X.

Глава МЗС підтвердив готовність України співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією для запобігання таким інцидентам, зокрема за безпосередньої участі українських спеціалістів.

– Наша мета – забезпечити максимальну безпеку Латвії, інших країн Балтії та Фінляндії. По-перше, шляхом ефективної протидії російській агресії та послаблення російської воєнної машини. По-друге, шляхом сприяння посиленню захисту повітряного простору наших друзів, – наголосив міністр.

Нагадаємо, що вночі 7 травня один із безпілотників упав на території нафтосховища в Резекне у Латвії.

Водночас, як писало видання Reuters, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку після цього інциденту.

