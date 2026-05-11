Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку після того, як два безпілотники влучили в нафтові резервуари на території країни.

Про це пише Reuters.

Відставка міністра оборони Латвії: що відомо

Андріс Спрудс подав у відставку після того, як 7 травня два українські дрони перетнули кордон Латвії з боку Росії та вибухнули на об’єкті зберігання нафти в Латвії.

Зараз дивляться

Подія викликала гостру реакцію керівництва країни та поставила під сумнів ефективність систем протиповітряної оборони.

У неділю, 10 травня, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліні заявила, що системи захисту не були задіяні своєчасно, і оголосила про втрату довіри до міністра оборони.

У своєму зверненні вона наголосила, що галузь оборони потребує професійного керівництва, здатного забезпечити реальні результати, особливо з огляду на рекордне фінансування сектору.

— Інцидент з дроном, який стався цього тижня, чітко показав, що політичне керівництво оборонного сектору не змогло виконати свою обіцянку щодо безпечного неба над нашою країною. Громадськість довірила сектору найбільше фінансування за всю історію — майже 5% ВВП. Це величезна відповідальність, яка вимагає чітких результатів, — зазначила Евіка Сіліні.

На заміну Спрудсу запропоновано кандидатуру полковника латвійської армії Райвіса Мелніса, який має військову освіту та досвід служби, зокрема пов’язаний із Україною.

Після інциденту Латвія разом із Литвою закликали НАТО посилити протиповітряну оборону в регіоні.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дрони були українськими, однак відхилилися від курсу через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

Україна також розглядає можливість направлення фахівців для допомоги країнам Балтії у зміцненні повітряної безпеки після цього інциденту.

Нагадаємо, українські безпілотники порушили повітряний простір Латвії 7 травня. Один із безпілотників упав на території нафтосховища в місті Резекне — приблизно за 40 км від кордону з РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.