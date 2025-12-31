Гражданин Украины стал жертвой группового нападения после бытового инцидента в городе Радом в Польше.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Групповое избиение украинца в Польше: что известно

Василий Боднар уточнил, что бытовой инцидент с групповым избиением украинца в Польше урегулировали без привлечения полиции.

– Несмотря на это, к нему было применено физическое насилие, а во время нападения звучали оскорбительные высказывания, связанные с его национальным происхождением. В результате избиения он получил тяжелые телесные повреждения и находится в больнице, – отметил посол.

Он подчеркнул, что граждане Украины имеют право на уважение их достоинства и безопасность независимо от страны пребывания.

По его словам, любые проявления насилия или языка ненависти в отношении украинцев являются неприемлемыми и должны получать надлежащую правовую оценку.

– Рассчитываю, что обстоятельства этого инцидента будут всесторонне и беспристрастно выяснены, а виновные лица – привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, с учетом всех обстоятельств дела, в частности возможного мотива национальной ненависти, – подытожил Бондарь.

Он добавил, что консульская служба Украины в Польше находится в постоянном рабочем контакте с польскими правоохранительными органами и получает необходимую информацию по официальным каналам.

Напомним, согласно данным Евростата, Польша входит в тройку стран, куда уехало больше всего украинцев, вынужденных покинуть Украину из-за полномасштабной войны РФ. Две другие страны – Германия и Чехия.