П’ятьох громадян Польщі віком 15–18 років затримано у зв’язку з жорстоким побиттям трьох підлітків з України.

Напад на українців стався на Свентокшиському місту у Варшаві, пише RMF24.

Побиття українських підлітків у Варшаві: що відомо

За інформацією поліції, 7 травня на Свентокшиському мосту у Варшаві стався напад на трьох підлітків з України.

Зараз дивляться

– Один із них отримав настільки серйозні травми, що потрапив до лікарні, – йдеться у повідомленні.

У поліції наголошують, що зібрані на даний момент докази не свідчать про те, що побиття було вчинене на грунті національної ненависті.

Нову інформацію у цій справі сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ Марчін Кєрвінський.

Він розповів, що поліції вдалося затримати винуватців.

– Нульова толерантність до агресії. Кілька днів тому на Свентокшиському мосту у Варшаві були жорстоко побиті троє підлітків, громадян України. У зв’язку з нападом поліцейські затримали п’ятьох осіб, громадян Польщі віком 15-18 років. Тривають подальші процесуальні дії, – написав Кєрвінський у мережі Х.

Тривають подальші процесуальні дії, спрямовані на детальне з’ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, у грудні громадянин України став жертвою групового нападу у польському місті Радом. Побиття сталося на після побутового інциденту.

Під час нападу лунали образливі висловлювання в бік українця, пов’язані з його національним походженням.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.