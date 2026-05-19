Збройні сили Китаю таємно навчили близько 200 російських військовослужбовців наприкінці минулого року. Деякі з них згодом повернулися воювати в Україні.

Про це повідомляють три європейські розвідувальні агентства та документи, з якими вдалося ознайомитися Reuters.

Росіяни, яких навчає Китай, повертаються воювати в Україні

За інформацією джерел, хоча Китай і Росія провели низку спільних військових навчань після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, Пекін неодноразово позиціонував себе як “мирний посередник”.

Зараз дивляться

Проте Росія та Китай підписали двомовну угоду в Пекіні 2 липня 2025 року. Вона передбачає секретні навчання, які переважно зосереджуються на використанні безпілотників.

В угоді, з якою ознайомилося агентство, йдеться, що близько 200 російських військовослужбовців пройшли навчання на військових об’єктах, зокрема, в Пекіні та східному місті Нанкін. Джерела повідомили, що приблизно така кількість згодом пройшла навчання в Китаї.

У документі також зазначалося, що сотні китайських військовослужбовців проходитимуть навчання на важливих об’єктах у Росії.

Навчаючи російських військовослужбовців на оперативному та тактичному рівні, які потім беруть участь в Україні, Китай набагато більше безпосередньо бере участь у війні на європейському континенті, ніж вважалося раніше, заявив один із представників розвідки.

Як стверджують в агентстві, європейські країни, які розглядають Росію як головну загрозу безпеці, з настороженістю спостерігають за дедалі тіснішими відносинами між Росією та Китаєм.

Незабаром відбудеться зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Це відбудеться менш ніж через тиждень після візиту президента США Дональда Трампа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.