У Малі місцеві повстанці вперше збили російський ударний безпілотник Shahed-136 (Гарпія-А1), який РФ використовувала для підтримки своїх найманців в Африці.

Як заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі журналістам, це сталося у понеділок, 18 травня.

За словами Власюка, це перший підтверджений випадок застосування безпілотника такого типу в регіоні Сахель. Він розповів, що цей дрон є новою модифікацією серії КК, що оснащена функцією повітряного підриву бойової частини.

Як стверджує уповноважений президента, Росія все активніше переносить свої військові технології та інструменти війни до інших регіонів, зокрема на територію Африки.

Власюк розповів, що РФ робить це значною мірою завдяки компонентам dual-use (товарам подвійного використання), які продовжують безперешкодно потрапляти на російське виробництво.

Уповноважений президента зазначив, що у безпілотнику, який збили у Малі, виявили цивільну електроніку, яку можна вільно придбати на відкритому ринку. Серед них – мікросхеми, транзистори, діоди та реле.

Він додав, що йдеться про деталі компанії STMicroelectronics, а також китайських виробників Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic та NCR Industrial.

За його словами, така ж типова конфігурація електроніки зустрічається у безпілотниках, якими Росія завдає ударів по території України. На думку Власюка, ситуація в Малі демонструє, наскільки швидко цивільні технології стають інструментом експорту війни.

Відсутність дієвого моніторингу та обмежень на постачання відповідних компонентів дозволяє Росії нарощувати обсяги виробництва безпілотників та збільшувати зону їхнього застосування, наголосив Власюк.

