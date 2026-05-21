Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в пораженные вирусом Эбола регионы Демократической Республики Конго, расположенной в Центральной Африке.

Соответствующая рекомендация опубликована на сайте МИД Украины.

МИД о поездке в Конго

17 мая Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила вспышку эпидемии вируса Эбола в Демократической Республике Конго. Именно поэтому МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в регионы, где вирус быстро распространяется: провинции Итури и Южное Киву.

Сейчас смотрят

Гражданам Украины, которые уже находятся на территории ДР Конго, рекомендуется:

воздержаться от поездок в упомянутые провинции;

следовать указаниям местных органов;

следить за сообщениями посольства Украины в ДР Конго.

В случае чрезвычайной ситуации горячая линия посольства: +243 82 000 7109 (WhatsApp, Signal, Telegram), e-mail: emb_cg@mfa.gov.ua, consul_cg@mfa.gov.ua. Круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38 044 238 15 88.

Ситуация с Эболой

По данным ВОЗ, на разработку вакцины от Эболы может потребоваться до девяти месяцев. Сейчас разрабатываются две потенциальные вакцины против штамма Бундибугио, но ни одна из них еще не прошла клинических испытаний, сообщил советник ВОЗ доктор Васи Мурти.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус сообщил, что зарегистрировано 600 случаев Эболы и 139 смертей, но эти цифры могут вырасти.

— ВОЗ оценивает риск эпидемии как высокий на национальном и региональном уровнях и низкий на глобальном уровне, — пояснил Тедрос.

Также есть два подтвержденных случая в столице Уганды, Кампале. Там один человек умер.

Источник : Минздрав, BBC

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.