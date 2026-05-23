У ДР Конго спалах Еболи поширюється швидше, ніж медики встигають відстежувати контакти хворих. Зокрема, спалах охопив три провінції, а нові випадки фіксують поблизу великих міст, зокрема Букаву біля кордону з Руандою.

Про це пише Bloomberg.

Спалах еболи в Конго: що відомо

Як повідомляє Bloomberg, станом на 21 травня в країні зафіксовано 83 підтверджені випадки зараження та ще 746 підозрюваних. Під наглядом перебувають понад 1 600 осіб, що контактували з інфікованими. Однак за добу медики змогли відстежити лише 342 з них.

Це свідчить про те, що темпи поширення вірусу випереджають можливості реагування.

Спалах Еболи поширився вже на три провінції, зокрема Південне Ківу. Цього тижня там зафіксували новий випадок хвороби.

Уганда повідомила про нові випадки Еболи, пов’язані з попередніми інфекціями, і посилила контроль на кордоні.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, реагування на спалах відбувається в одному з найскладніших операційних середовищ у світі.

Схід Конго характеризується поганою інфраструктурою, бойовими діями, діяльністю збройних угруповань і масовими переміщеннями населення.

Через це значна частина потенційних хворих перебуває поза доступом медиків, а лабораторні можливості та системи тестування залишаються обмеженими.

ВООЗ також попереджає про недостатню ефективність нагляду та дефіцит діагностичних тестів для конкретного штаму вірусу.

Експерти зазначають, що вірус уже виходить за межі початкових осередків та поширюється на більш густонаселені міста, зокрема Бунію та Гому.

ВООЗ оцінює ризик усередині ДР Конго як дуже високий, а для регіону — як підвищений.

Що відомо про вірус Ебола

Ебола — це гостра вірусна інфекція, яка викликає важке ураження організму та може мати високий рівень смертності.

Хвороба вперше була зафіксована в Центральній Африці й отримала назву від річки Ебола.

Збудник належить до родини філовірусів і має кілька різновидів, частина з яких становить найбільшу небезпеку для людини. Зокрема, штами Заїр, Судан, Таї Форест і Бундібугіо.

Найбільш агресивні штами історично спричиняли масштабні спалахи з високою кількістю летальних випадків.

Первинне зараження зазвичай відбувається внаслідок контакту людини з інфікованими дикими тваринами.

Надалі вірус поширюється між людьми через прямий контакт із біологічними рідинами хворого або через забруднені предмети побуту й медичні інструменти.

Особливо вразливими є медичні працівники, родичі інфікованих та люди, які беруть участь у похоронних обрядах без належних засобів захисту.

Інкубаційний період може тривати від кількох днів до кількох тижнів, після чого хвороба швидко переходить у важку фазу із серйозними ураженнями органів.

Нагадаємо, 17 травня ВООЗ визнала спалах Еболи в ДР Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення.

Відповідне рішення було ухвалене через швидке поширення інфекції, виявлення підтверджених випадків одразу в кількох регіонах та ризик подальшого міжнародного розповсюдження вірусу.

