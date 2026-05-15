Украинская разведка продолжает фиксировать попытки России глубже втянуть Беларусь в войну против Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с военным командованием.

Россия снова пытается втянуть Беларусь в войну

— Мы знаем, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых — убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России, — отметил глава государства.

По словам президента, Россия рассматривает планы проведения операций в направлениях к югу и северу от территории Беларуси.

— Либо против Черниговско-Киевского направления в Украине. Либо против одной из стран НАТО – именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью, – написал Зеленский.

Он добавил, что Украина, несомненно, будет защищать себя и своих граждан в случае, если Александр Лукашенко решит поддержать это российское намерение.

— Поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план наших ответных мер, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке, – подытожил Зеленский.

Напомним, 2 мая президент заявил о фиксации необычной активности на отдельных участках украинско-белорусской границы.

Глава государства подчеркнул, что Украина остается готовой защищать свой суверенитет и безопасность граждан, а также предостерег от любых попыток втянуть третьи стороны в агрессивные действия против страны.

