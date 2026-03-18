ВСУ поразили стратегический авиазавод РФ в Старой Руссе
- Силы беспилотных систем ВСУ поразили 123 авиаремонтный завод в Старой Руссе, который является уникальным для РФ объектом с полным циклом модернизации тяжелых транспортных самолетов Ил-76 и Ил-78.
- Успешная атака на стратегическое предприятие существенно подрывает возможности РФ восстанавливать авиапарк и поддерживать боеготовность военно-транспортной авиации.
Украинские защитники поразили один из ключевых авиаремонтных заводов в Старой Руссе на территории Российской Федерации.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ.
Поражение авиаремонтного завода РФ
По информации СБС, операторы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ поразили 123 авиаремонтный завод в Старой Руссе. Речь идет о предприятии, которое обеспечивает восстановление авиации российских войск.
– Это уникальный для РФ объект с полным циклом ремонта и модернизации тяжелых транспортных самолетов, в частности, Ил-76, Ил-78 и Л-410, а также авиационных двигателей типа Д-30КП, АИ-20 и других агрегатов, – говорится в сообщении.
Благодаря собственной взлетно-посадочной полосе, аэродрому и инфраструктуре для испытаний, завод может самостоятельно проводить полный цикл наземных и летных испытаний.
Предприятие участвует в выполнении оборонных контрактов России и экспортных программ.
Как утверждают в Силах беспилотных систем ВСУ, поражение этой инфраструктуры напрямую ухудшает логистику восстановления авиапарка российской армии и снижает уровень ее боевой готовности.