Украинские защитники поразили один из ключевых авиаремонтных заводов в Старой Руссе на территории Российской Федерации.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ.

По информации СБС, операторы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ поразили 123 авиаремонтный завод в Старой Руссе. Речь идет о предприятии, которое обеспечивает восстановление авиации российских войск.

– Это уникальный для РФ объект с полным циклом ремонта и модернизации тяжелых транспортных самолетов, в частности, Ил-76, Ил-78 и Л-410, а также авиационных двигателей типа Д-30КП, АИ-20 и других агрегатов, – говорится в сообщении.

Благодаря собственной взлетно-посадочной полосе, аэродрому и инфраструктуре для испытаний, завод может самостоятельно проводить полный цикл наземных и летных испытаний.

Предприятие участвует в выполнении оборонных контрактов России и экспортных программ.

Как утверждают в Силах беспилотных систем ВСУ, поражение этой инфраструктуры напрямую ухудшает логистику восстановления авиапарка российской армии и снижает уровень ее боевой готовности.

Связанные темы:

