Президент США Дональд Трамп призвал Иран как можно быстрее достичь договоренностей о прекращении войны и пригрозил серьезными последствиями в случае провала переговоров.

Об этом сообщает BFMTV.

Трамп пригрозил Ирану: что известно

Дональд Трамп заявил, что Ирану “будет очень трудно”, если страна так и не заключит соглашение с Соединенными Штатами.

Американский лидер вновь призвал Тегеран скорее согласиться на дипломатическое урегулирование войны.

— У меня нет представления, собираются ли они это сделать (заключать соглашение, — Ред.). Если нет, то им будет очень плохо, очень плохо. Им лучше заключить сделку, — сказал Дональд Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Дональд Трамп все серьезнее рассматривает возможность возвращения к широкомасштабным боевым действиям против Ирана.

По данным источников в Белом доме, американский президент недоволен ходом переговоров о прекращении войны и считает последний ответ Тегерана “абсолютно неприемлемым”.

В то же время NBC News сообщал, что в Пентагоне уже обсуждают возможное переименование войны с Ираном на операцию Кувалда в случае срыва режима прекращения огня и возобновления масштабных боевых действий.

По данным издания, новое название может позволить администрации Трампа фактически перезапустить 60-дневный срок, после которого для продолжения военной операции требуется разрешение Конгресса США.

Американские чиновники отмечают, что операция Кувалда — лишь один из вариантов названия, которые сейчас рассматривают в Пентагоне.

