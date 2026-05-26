США мають намір суттєво скоротити свій військовий внесок у діяльність НАТО, зменшивши обсяги ключових ресурсів, які Вашингтон надає блоку. Йдеться, зокрема, про винищувачі, стратегічні бомбардувальники, військові кораблі, безпілотники та літаки-заправники.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на джерела в НАТО.

США готують радикальне скорочення

За інформацією журналістів, про плани США союзникам повідомив посланець міністра оборони Піта Гегсета Александр Велес Грін під час закритої зустрічі у Брюсселі минулого тижня. За його словами, у майбутньому Сполучені Штати надаватимуть НАТО “значно менше ключових військових можливостей”.

Згідно з даними Der Spiegel, Вашингтон планує скоротити кількість стратегічних бомбардувальників, які перебувають у розпорядженні Північноатлантичного блоку, приблизно вдвічі. Також повідомляється про намір зменшити кількість американських винищувачів у структурі НАТО приблизно на третину.

Окрім цього, ВМС США мають скоротити кількість есмінців, що залучаються до операцій НАТО. Водночас американська сторона, за даними видання, взагалі припинить надавати підводні човни для потреб НАТО. Також очікується значне скорочення американських ударних безпілотників.

У публікації зазначається, що США вже тривалий час закликають європейських союзників та Канаду взяти на себе більшу відповідальність за безпеку НАТО. У Вашингтоні вважають, що партнери мають активніше інвестувати у власну оборону та поступово перебирати частину функцій, які раніше забезпечували американські сили.

Йдеться не лише про можливе скорочення військової присутності США у Європі, а й про передачу союзникам частини командних функцій та оборонних спроможностей Альянсу.

