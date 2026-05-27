США не выдали визу заместителю главы МИД РФ Александру Алимову для участия в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. В Москве назвали это нарушением обязательств Вашингтона как страны, принимающей штаб-квартиру Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза под председательством министра иностранных дел Китая Ван И, передает Reuters.

По словам Небензи, Алимов, который отвечает в российском МИД за направление ООН, должен был присутствовать на встрече по приглашению китайской стороны. Российский дипломат заявил, что, несмотря на попытки убедить американские власти, визу так и не выдали.

В России назвали это “вопиющим проявлением неуважения” к китайскому председательству в Совбезе ООН, особенно с учетом темы заседания — соблюдение Устава ООН и развитие многостороннего сотрудничества.

Небензя также заявил, что в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН, США должны обеспечивать доступ к штаб-квартире Организации всем представителям государств-членов.

Пресс-секретарь ООН Фархан Хак подчеркнул, что организация ожидает от страны-хозяйки выдачи виз всем участникам официальных мероприятий ООН.

Кроме того, по данным дипломатических источников, США также могли отказать в визе министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи, который планировал посетить то же заседание. Из-за этого была отменена и его запланированная встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Во время выступления Небензя также обвинил западные страны в двойных стандартах и заявил об угрозе глобальной безопасности из-за ремилитаризации Германии и Японии. В то же время Ван И призвал стороны международных конфликтов соблюдать перемирие и искать пути к диалогу.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, заявил, что мир сейчас переживает наибольшее количество конфликтов со времени создания ООН в 1945 году и сталкивается с новыми рисками для международной безопасности.

Источник : Reuters

