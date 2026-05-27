США не видали візу заступнику глави МЗС РФ Олександру Алімову для участі в засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. У Москві назвали це порушенням зобов’язань Вашингтона як країни, що приймає штаб-квартиру Організації Об’єднаних Націй.

Про це заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Радбезу під головуванням міністра закордонних справ Китаю Ван І, передає Reuters.

За словами Небензі, Алімов, який відповідає у російському МЗС за напрямок ООН, мав бути присутнім на зустрічі на запрошення китайської сторони. Російський дипломат заявив, що попри спроби переконати американську владу, візу так і не видали.

У Росії назвали це “кричущим проявом неповаги” до китайського головування в Радбезі ООН, особливо з огляду на тему засідання — дотримання Статуту ООН та розвиток багатостороннього співробітництва.

Небензя також заявив, що відповідно до угоди про штаб-квартиру ООН, США мають забезпечувати доступ до штаб-квартири Організації всім представникам держав-членів.

Речник ООН Фархан Хак наголосив, що організація очікує від країни-господаря видачі віз усім учасникам офіційних заходів ООН.

Крім того, за даними дипломатичних джерел, США також могли відмовити у візі міністру закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, який планував відвідати те саме засідання. Через це була скасована і його запланована зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерреш.

Під час виступу Небензя також звинуватив західні країни у подвійних стандартах та заявив про загрозу глобальній безпеці через ремілітаризацію Німеччини та Японії. Водночас Ван І закликав сторони міжнародних конфліктів дотримуватися перемир’я та шукати шляхи до діалогу.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш своєю чергою заявив, що світ нині переживає найбільшу кількість конфліктів із часу створення ООН у 1945 році та стикається з новими ризиками для міжнародної безпеки.

Джерело : Reuters

