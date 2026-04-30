Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр назвал условие разблокирования движения Украины в Европейский Союз.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, осведомленных по этому вопросу, Петер Мадьяр хочет видеть больше прав для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем одобрить официальные переговоры по вступлению в Европейский Союз.

По информации издания, этот вопрос возник во время встречи между Мадяром и президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе.

Мадьяр выдвинул условия, в основном перекликающиеся с перечнем из 11 требований, которые в 2024 году Киеву представил тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Они касались прав венгерского меньшинства в Украине и доступа к образованию на венгерском языке.

Хотя Мадьяр назвал встречу с Коштой полезной и конструктивной, однако его настроение было менее положительным, чем во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен раньше того же дня, сообщили источники.

Мадьяр поднял вопрос венгерских меньшинств в Украине во время переговоров с Коштой, которые, по словам чиновника ЕС, прошли хорошо, а также охватили неформальную встречу лидеров ЕС на Кипре на прошлой неделе.

Орбан блокировал движение Киева в ЕС, утверждая, что права венгерской диаспоры в Украине нуждаются в усилении. Киев заявил, что готов выполнить указанные условия, и неоднократно заявлял, что права венгерского меньшинства в стране защищены.

13 апреля Мадьяр заявил, что его правительство не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Ранее на этой неделе Мадьяр заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне, чтобы обсудить этот вопрос. По его словам, это нужно, чтобы улучшить положение венгерского меньшинства в Закарпатской области.

После этого в Офисе президента отреагировали на предложение Мадьяра встретиться с Зеленским, отметив, что график на июнь еще не согласовывали.

