В понедельник, 18 мая, генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии приняла решение об отмене депортации и трехлетнего запрета на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны для семи сотрудников Ощадбанка.

Как сообщили в финучреждении, венгерская сторона также решила безотлагательно удалить соответствующие записи из государственных реестров.

Венгрия сняла ограничения для инкассаторов Ощадбанка

— Полная отмена решений в отношении наших сотрудников является подтверждением правоты Ощадбанка. Мы защитили не только права наших людей, но и репутацию государственного финансового института, действующего исключительно в рамках международного права, – отметил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

В банке пояснили, что основанием для такого решения стало официальное сообщение компетентного органа Венгрии по вопросам конституционной защиты об отзыве предыдущих заключений о якобы угрозе национальной безопасности со стороны граждан Украины.

Отмечается, что это сообщение поступило уже после обжалования соответствующих решений в суде.

При этом венгерская сторона самостоятельно отменила введенные ограничения, не дожидаясь завершения судебного процесса в Будапеште.

Юридическое сопровождение банка в Венгрии обеспечивала фирма Horvathlawyers, а в качестве национального советника выступила юридическая компания Asters.

Что известно о задержании инкассаторов Ощадбанка

5 марта в Венгрии во время спецоперации Центра по борьбе с терроризмом (TEK) на одной из АЗС на автомагистрали М5 задержали два украинских инкассаторских автомобиля Ощадбанка, которые перевозили $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Также были задержаны семь инкассаторов, которых впоследствии освободили и доставили в Украину.

12 марта стало известно, что инкассаторские автомобили государственного Ощадбанка, незаконно задержанные в Венгрии, передали представителям банка и украинским дипломатам.

Средства и ценности в размере $40 млн, €35 млн и 9 кг банковского золота оставались задержанными на территории Венгрии.

6 мая Ощадбанк сообщил о возвращении задержанных в Венгрии средств и ценностей в полном объеме.

