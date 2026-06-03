Орбан має понести відповідальність за рейд проти Ощадбанку — Мадяр
- Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан має взяти відповідальність за операцію із затримання українських інкасаторів та вилучення майна Ощадбанку в Угорщині.
- Розслідування угорських журналістів стверджує, що рейд проти Ощадбанку був політично вмотивованим і міг координуватися особисто Орбаном.
- Інцидент із конвоєм Ощадбанку стався 5 березня поблизу Будапешта, а у травні Угорщина повернула Україні вилучені кошти та цінності.
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр різко відреагував на розслідування угорських медіа, у якому стверджується, що його попередник Віктор Орбан особисто санкціонував операцію із затримання українських інкасаторів та вилучення майна Ощадбанку в березні.
Мадяр про розслідування щодо рейду проти Ощадбанку
У Facebook Мадяр відреагував на інформацію розслідування, що Орбан фактично керував діями правоохоронців і спецслужб у ручному режимі та особисто ініціював рейд проти Ощадбанку.
– Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг ухвалювати рішення про проведення рейдів або затягування розслідувань. Він має взяти на себе відповідальність, – заявив Мадяр.
Його коментар з’явився після публікації розслідування Telex про український “золотий конвой” – операцію із затримання інкасаторів та вилучення коштів Ощадбанку, що сталася 5 березня поблизу Будапешта. Автори матеріалу стверджують, що саме Орбан стояв за рішенням провести рейд і навіть визначив дату операції.
У розслідуванні також зазначається, що операція не мала правових підстав і була політично вмотивованою. Її нібито використовували як інструмент тиску на Україну, зокрема для розблокування нафтопроводу Дружба.
Нагадаємо, що 6 травня Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, вилучені в Будапешті у березні. Це сталося після поразки партії Орбана Фідес на виборах.