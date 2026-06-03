Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр різко відреагував на розслідування угорських медіа, у якому стверджується, що його попередник Віктор Орбан особисто санкціонував операцію із затримання українських інкасаторів та вилучення майна Ощадбанку в березні.

Мадяр про розслідування щодо рейду проти Ощадбанку

У Facebook Мадяр відреагував на інформацію розслідування, що Орбан фактично керував діями правоохоронців і спецслужб у ручному режимі та особисто ініціював рейд проти Ощадбанку.

– Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг ухвалювати рішення про проведення рейдів або затягування розслідувань. Він має взяти на себе відповідальність, – заявив Мадяр.

Його коментар з’явився після публікації розслідування Telex про український “золотий конвой” – операцію із затримання інкасаторів та вилучення коштів Ощадбанку, що сталася 5 березня поблизу Будапешта. Автори матеріалу стверджують, що саме Орбан стояв за рішенням провести рейд і навіть визначив дату операції.

Зараз дивляться

У розслідуванні також зазначається, що операція не мала правових підстав і була політично вмотивованою. Її нібито використовували як інструмент тиску на Україну, зокрема для розблокування нафтопроводу Дружба.

Нагадаємо, що 6 травня Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, вилучені в Будапешті у березні. Це сталося після поразки партії Орбана Фідес на виборах.

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