Венгрия вернула деньги и ценности Ощадбанка

Венгрия вернула в полном объеме деньги и ценности, которые были незаконно изъяты у инкассаторов Ощадбанка в марте.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

— Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые были захвачены венгерскими спецслужбами в марте этого года, — отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что “венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов”. Сотрудников банка удалось вернуть раньше. Но теперь на территории Украины деньги и ценности Ощадбанка в полном объеме.

— Благодарен Венгрии за конструктивный и цивилизованный шаг. Спасибо всем в команде Украины, кто боролся за справедливое решение и защищал интересы нашего государства и наших людей, — подчеркнул президент.

Напомним, 5 марта в Венгрии во время спецоперации Центра по борьбе с терроризмом (TEK) на автозаправочной станции на автомагистрали М5 задержали два украинских инкассаторских автомобиля, которые перевозили $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Также были задержаны семь инкассаторов, которых впоследствии освободили и вернули в Украину.

Нацполиция Украины открыла уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебных автомобилей Ощадбанка на территории Венгрии.

Владимир Зеленский назвал задержание инкассационного конвоя Ощадбанка в Венгрии актом бандитизма.

9 марта в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии в Украине Антала Гейзера, где ему выразили решительный протест в связи с захватом заложников и ценностей.

12 марта сообщалось, что инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые были незаконно задержаны в Венгрии, передали представителям банка и украинским дипломатам.

В то же время средства и ценности остались в Венгрии.

