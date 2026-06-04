Украина еще на шаг приблизилась к вступлению в Европейский Союз: все государства-члены поддержали открытие Кластера 1 для Киева и Кишинева. В настоящее время Кипрское председательство в ЕС готовит официальное открытие первого переговорного кластера.

Об этом сообщает Кипрское председательство в ЕС.

Что означает открытие Кластера 1 для Украины и Молдовы

Отмечается, что сегодня председательство Кипра начало подготовку к официальному открытию Кластера один в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

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– Это знаменует важную веху на их пути к европейской интеграции и является сильным сигналом единства и решительности ЕС. В ближайшие дни мы будем продолжать упорно работать над завершением обсуждений в Раде по официальному открытию кластера, – говорится в сообщении.

Председательство Кипра отмечает, что оно, руководствуясь подходом, основанным на заслугах, реализует расширение, которое является стратегическим приоритетом и одной из крупнейших трансформационных политик Европейского Союза.

Реакция Украины

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что то, что все государства-члены ЕС дали зеленый свет для открытия Кластера 1 в переговорах о вступлении с Украиной и Молдовой, показывает, что Киев и Кишинев уверенно движутся к своей цели.

– Спасибо Кипрскому председательству в ЕС и всем членам ЕС за то, что вы идете в ногу со временем и поддерживаете европейский выбор Украины, – заявила она.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка также поблагодарил Кипр за “целенаправленные усилия, направленные на продвижение подготовки к открытию Кластера 1 в переговорах Украины о вступлении в ЕС, и за непреклонную поддержку европейских стремлений”.

– Мы высоко ценим лидерство и преданность председательству в продвижении этого процесса вперед. В то же время Украина остается полностью преданной продвижению реформ на пути в Европу, – написал он.

Качка подытожил, что будущее Евросоюза прочнее с Украиной на борту и подчеркнул, что украинцы с нетерпением ждут продолжения совместной работы в ближайшие дни.

Напомним, 3 июня Венгрия заявила о достижениях с Украиной всеобъемлющего соглашения о расширении прав венгерского меньшинства. Известно, что это соглашение могло повлиять на открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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