Генеральная Ассамблея ООН провела голосование за пять вакантных мест среди непостоянных членов Совета Безопасности.

Германия впервые в истории не смогла получить место в одном из ключевых органов Организации Объединенных Наций.

О результатах голосования сообщили Euronews, Politico и официальные представители стран-участниц.

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В ходе голосования страны-члены ООН избрали новых непостоянных членов Совета Безопасности на двухлетний срок — с 1 января 2027 года.

Новыми членами стали:

Кыргызстан;

Зимбабве;

Тринидад и Тобаго;

Португалия;

Австрия.

Они заменят Пакистан, Сомали, Грецию, Данию и Панаму.

Особое внимание привлекло избрание Кыргызстана — страна впервые после обретения независимости в 1991 году вошла в Совет Безопасности ООН. За последние десять лет это лишь второй случай представительства Центральной Азии в Совбезе после Казахстана.

Почему Германия не прошла в Совбез

По данным СМИ, Германия претендовала на место, однако не смогла получить необходимую поддержку.

Министр иностранных дел Германии Иоханн Вадефуль назвал результат “горьким поражением” и предположил, что на голосование могла повлиять позиция Берлина относительно конфликта на Ближнем Востоке.

По его словам, поддержка Израиля стала фактором, который мог негативно сказаться на отношении части стран, прежде всего из так называемого Глобального Юга.

Также глава МИД Германии заявил о возможном влиянии России и обвинил Москву в ведении дипломатической кампании против кандидатуры Берлина из-за поддержки Украины.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил страны, которые были избраны в состав Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

В частности, он отдельно обратился к Кыргызстану, который впервые с 1991 года получил место в Совбезе.

— Во время, когда международное сообщество сталкивается со сложными вызовами, мы рассчитываем на совместную работу для продвижения мира, безопасности и международного права, — отметил Сибига.

Также глава украинской дипломатии поздравил Тринидад и Тобаго и подчеркнул, что Украина приветствует преданность страны целям и принципам Устава ООН и рассчитывает на совместную работу в рамках организации.

Отдельно Сибига поздравил Португалию, назвав ее надежным другом Украины и принципиальным защитником международного права, мира и безопасности.

— Украина рассчитывает на совместную защиту этих ценностей и с нетерпением ждет тесного сотрудничества с Португалией для соблюдения Устава ООН, продвижения справедливого и длительного мира, а также укрепления безопасности и стабильности в Европе и во всем мире, — написал министр.

Австрию глава МИД Украины назвал близким другом и проверенным партнером Украины.

— Во время, когда государство, занимающее место постоянного члена Совета Безопасности, продолжает нарушать принципы Устава ООН, присутствие Австрии в Совете будет особенно важным. Я с нетерпением жду нашего тесного сотрудничества для продвижения справедливого и длительного мира и обеспечения того, чтобы принципы Устава ООН преобладали над агрессией, — заявил Сибига.

Как работает Совет Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств.

Пять стран имеют статус постоянных членов — США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Они обладают правом вето.

Еще десять мест занимают непостоянные члены, которых Генеральная Ассамблея поэтапно (чтобы состав органа постепенно обновлялся) избирает сроком на два года по региональному принципу.

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