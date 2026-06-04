Республиканец Дон Бэйкон, член Палаты представителей США, заявил, что Палата поддержала дальнейшее рассмотрение петиции о предоставлении военной помощи Украине и усилении санкций против России.

Палата представителей США продолжила рассмотрение военной помощи Украине

Об этом конгрессмен Дон Бэйкон сообщил в соцсети Х.

По его словам, Палата представителей проголосовала 218 голосами против 204 за продолжение рассмотрения петиции, предусматривающей военную поддержку Украины и жесткие ограничения против РФ.

Сейчас смотрят

— Палата представителей только что проголосовала 218 голосами против 204 за продолжение рассмотрения петиции о предоставлении военной помощи Украине и введении жестких санкций против России, — написал он.

Конгрессмен также сообщил, что окончательное голосование по этому решению должно состояться на следующий день.

Комментируя ситуацию, Бэйкон подчеркнул, что для США это “момент Черчилля” и что страна должна выдержать это испытание.

Следует отметить, что выражение “момент Черчилля” используется для описания критического исторического момента, когда от лидеров и общества требуются мужество, решительность и стойкость перед серьезной угрозой.

Напомним, что законопроект, который впервые внесли в Конгресс США в апреле 2025 года, оставался во взвешенном состоянии, поскольку республиканцы под руководством Дональда Трампа приостановили усилия по оказанию дополнительной поддержки Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.