Палата представителей поддержала рассмотрение петиции о пакете помощи Украине: когда финальное голосование
- Палата представителей США проголосовала 218 голосами против 204 за продолжение рассмотрения петиции по военной помощи Украине и усилению санкций против России.
- Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон заявил, что окончательное голосование по этому решению должно состояться на следующий день.
Республиканец Дон Бэйкон, член Палаты представителей США, заявил, что Палата поддержала дальнейшее рассмотрение петиции о предоставлении военной помощи Украине и усилении санкций против России.
Палата представителей США продолжила рассмотрение военной помощи Украине
Об этом конгрессмен Дон Бэйкон сообщил в соцсети Х.
По его словам, Палата представителей проголосовала 218 голосами против 204 за продолжение рассмотрения петиции, предусматривающей военную поддержку Украины и жесткие ограничения против РФ.
— Палата представителей только что проголосовала 218 голосами против 204 за продолжение рассмотрения петиции о предоставлении военной помощи Украине и введении жестких санкций против России, — написал он.
Конгрессмен также сообщил, что окончательное голосование по этому решению должно состояться на следующий день.
Комментируя ситуацию, Бэйкон подчеркнул, что для США это “момент Черчилля” и что страна должна выдержать это испытание.
Следует отметить, что выражение “момент Черчилля” используется для описания критического исторического момента, когда от лидеров и общества требуются мужество, решительность и стойкость перед серьезной угрозой.
Напомним, что законопроект, который впервые внесли в Конгресс США в апреле 2025 года, оставался во взвешенном состоянии, поскольку республиканцы под руководством Дональда Трампа приостановили усилия по оказанию дополнительной поддержки Украине.