Республіканець Дон Бейкон, член Палати представників США, заявив, що Палата підтримала подальший розгляд петиції щодо надання військової допомоги Україні та посилення санкцій проти Росії.

Палата представників США продовжила розгляд військової допомоги Україні

Про це конгресмен Дон Бейкон повідомив у соцмережі Х.

За його словами, Палата представників проголосувала 218 голосами проти 204 за продовження розгляду петиції, яка передбачає військову підтримку України та жорсткі обмеження проти РФ.

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– Палата представників щойно проголосувала 218 голосами проти 204 за продовження розгляду петиції про… надання військової допомоги Україні та запровадження жорстких санкцій проти Росії, – написав він.

Конгресмен також повідомив, що остаточне голосування щодо цього рішення має відбутися наступного дня.

Коментуючи ситуацію, Бейкон наголосив, що для США це є “моментом Черчилля” і що країна має витримати це випробування.

Варто зауважити, що вислів “момент Черчилля” використовують для опису критичного історичного моменту, коли від лідерів і суспільства потрібні мужність, рішучість і стійкість перед серйозною загрозою.

Нагадаємо, що законопроект, вперше внесений у квітні 2025 року, залишався у підвішеному стані, оскільки республіканці під керівництвом Дональда Трампа призупинили зусилля щодо надання додаткової підтримки Україні.

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