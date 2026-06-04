Процесс согласования нового пакета военной помощи для Украины на $400 млн приближается к завершению.

Об этом во время слушаний в Конгрессе заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.

Рубио о $400 млн для Украины

Во время выступления перед подкомитетом Сената Марко Рубио сообщил, что вопрос выделения Украине $400 млн военной помощи находится на завершающем этапе согласования.

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— $400 млн сейчас проходят согласование в различных ведомствах. Еще в прошлую пятницу я видел что-то по этому поводу, — сказал госсекретарь США.

По его словам, в ближайшее время могут появиться новости по этому решению.

Дополнительных деталей относительно сроков или состава будущего пакета помощи он не озвучил.

Напомним, что в конце апреля министр обороны США Пит Гегсет сообщал, что Пентагон разрешил использование этих средств и открыл их для дальнейшего заключения контрактов.

В то же время в Пентагоне объясняли, что сроки фактической поставки вооружения будут зависеть от контрактирования и конкретных потребностей Украины.

Также там отмечали, что координация будет происходить при участии Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM).

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