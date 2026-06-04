В США завершают согласование $400 млн помощи Украине — Рубио
- США приближаются к согласованию военной помощи Украине на $400 млн.
- Марко Рубио заявил, что решение могут принять в ближайшее время.
Процесс согласования нового пакета военной помощи для Украины на $400 млн приближается к завершению.
Об этом во время слушаний в Конгрессе заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.
Рубио о $400 млн для Украины
Во время выступления перед подкомитетом Сената Марко Рубио сообщил, что вопрос выделения Украине $400 млн военной помощи находится на завершающем этапе согласования.
— $400 млн сейчас проходят согласование в различных ведомствах. Еще в прошлую пятницу я видел что-то по этому поводу, — сказал госсекретарь США.
По его словам, в ближайшее время могут появиться новости по этому решению.
Дополнительных деталей относительно сроков или состава будущего пакета помощи он не озвучил.
Напомним, что в конце апреля министр обороны США Пит Гегсет сообщал, что Пентагон разрешил использование этих средств и открыл их для дальнейшего заключения контрактов.
В то же время в Пентагоне объясняли, что сроки фактической поставки вооружения будут зависеть от контрактирования и конкретных потребностей Украины.
Также там отмечали, что координация будет происходить при участии Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM).