Россия получила значительный боевой опыт во время войны против Украины и может попытаться использовать “окно возможностей” до конца 2028 года для потенциального давления или агрессии против стран Балтии.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Латвии Каспарс Пуданс заявил в интервью Financial Times.

Пуданс о рисках для Балтии со стороны РФ

По словам латвийского генерала, главное преимущество России сейчас заключается не в технологическом превосходстве, а в способности быстро масштабировать производство беспилотников и адаптировать их к условиям современной войны.

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— Их преимущество — в масштабах производства дронов. Они способны быстро пополнять запасы и обеспечивать значительные объемы применения, — заявил Пуданс.

Он отметил, что большинство европейских программ перевооружения дадут ощутимый результат только ориентировочно после 2029 года.

Именно поэтому, по его словам, Россия теоретически может рассматривать период до этого времени как наиболее благоприятный для демонстрации силы.

— Если бы я был в Кремле, то сказал бы: если что-то и делать — то до конца 2028 года, — сказал главнокомандующий.

Пуданс отметил, что сейчас Россия не имеет достаточного ресурса для масштабной агрессии против стран НАТО из-за продолжения войны против Украины.

Впрочем, в Латвии исходят из необходимости быть готовыми к различным сценариям.

— Мы исходим из того, что агрессия в той или иной форме может произойти хоть сегодня вечером, — заявил он.

По словам генерала, наиболее уязвимыми в случае потенциальной эскалации традиционно считаются страны Балтии из-за географической близости к России.

Ранее Россия уже делала резкие заявления в отношении стран Балтии. В апреле пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявляла о якобы “последствиях” для балтийских государств из-за распространенных российской стороной обвинений о помощи Украине в ударах по российским портам на Балтийском море.

В Латвии тогда заявили о дезинформационной кампании со стороны России и выразили протест Москве.

В Эстонии также отрицали российские обвинения, а украинская сторона объясняла инциденты возможным влиянием российских средств радиоэлектронной борьбы.

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