Росія здобула значний бойовий досвід під час війни проти України та може спробувати використати “вікно можливостей” до кінця 2028 року для потенційного тиску або агресії проти країн Балтії.

Про це головнокомандувач Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс заявив в інтерв’ю Financial Times.

Пуданс про ризики для Балтії з боки РФ

За словами латвійського генерала, головна перевага Росії зараз полягає не у технологічній перевазі, а у здатності швидко масштабувати виробництво безпілотників та адаптувати їх до умов сучасної війни.

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— Їхня перевага — у масштабах виробництва дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси та забезпечувати значні обсяги застосування, — заявив Пуданс.

Він зазначив, що більшість європейських програм переозброєння дадуть відчутний результат лише орієнтовно після 2029 року.

Саме тому, за його словами, Росія теоретично може розглядати період до цього часу як найбільш сприятливий для демонстрації сили.

— Якби я був у Кремлі, то сказав би: якщо щось і робити — то до кінця 2028 року, — сказав головнокомандувач.

Пуданс наголосив, що наразі Росія не має достатнього ресурсу для масштабної агресії проти країн НАТО через продовження війни проти України.

Втім, у Латвії виходять із необхідності бути готовими до різних сценаріїв.

— Ми виходимо з того, що агресія в тій чи іншій формі може статися хоч сьогодні ввечері, — заявив він.

За словами генерала, найбільш вразливими в разі потенційної ескалації традиційно вважаються країни Балтії через географічну близькість до Росії.

Раніше Росія вже робила різкі заяви щодо країн Балтії. У квітні речниця МЗС РФ Марія Захарова заявляла про нібито “наслідки” для балтійських держав через поширені російською стороною звинувачення щодо допомоги Україні в ударах по російських портах на Балтійському морі.

У Латвії тоді заявили про дезінформаційну кампанію з боку Росії та висловили протест Москві.

В Естонії також заперечували російські звинувачення, а українська сторона пояснювала інциденти можливим впливом російських засобів радіоелектронної боротьби.

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