В Министерстве иностранных дел России сообщили, что “предупредили о последствиях” страны Балтии из-за якобы “предоставления неба” для ударов Украины по портам РФ на Балтийском море.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представительницу МИД РФ Марию Захарову.

По словам Захаровой, Россия “сделала предупреждение” государствам Балтии из-за якобы разрешения Украине использовать их воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.

— Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран хватит ума, они прислушаются. А если нет, будут иметь дело с ответом, — заявила представитель МИД РФ.

Несколько дней ранее похожие заявления делал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

После первых случаев попадания украинских беспилотников, которые летели для атак на порты РФ на Балтийском море, на территорию стран Балтии, в российском информационном пространстве начали распространяться фейки.

Речь шла о том, что это якобы связано с предоставлением странами Балтии своего воздушного пространства для пролёта украинских БпЛА.

Дезинформационная кампания РФ в отношении стран Балтии

В Латвии заявили, что Россия начала дезинформационную кампанию на эту тему и выразили Москве протест.

В Эстонии опровергают российские обвинения о якобы “предоставлении разрешения Украине”.

В МИД Украины извинились перед партнёрами за инциденты и заявили, что беспилотники, скорее всего, сбились с маршрута под влиянием российских средств радиоэлектронной борьбы.

Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, Россия целенаправленно влияет на движение украинских дронов и направляет их в сторону стран Балтии, чтобы использовать такие инциденты в собственной пропаганде.

