Два варианта — наступление на Украину или страны Балтии: Зеленский о большой мобилизации в РФ
России нужна масштабная мобилизация для того, чтобы иметь возможность либо повторить большое наступление на Украину, либо открыть параллельное направление, где можно действовать меньшим количеством сил.
Об этом заявил в интервью в воскресенье, 19 апреля, президент Владимир Зеленский.
Зеленский о большой мобилизации в России
— Для чего делать мобилизацию такую большую? Вариант А – для того, чтобы повторить наступление, большое наступление на Украину. Вариант Б – для того, чтобы меньше затрат и меньше усилий. И сделать параллельное наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил, — пояснил он.
Глава государства отметил, что некоторые страны, в частности государства Балтии, не готовы к мощному противостоянию.
— Из-за того, что они маленькие, а не из-за того, что они не смелые, а россияне смелые, – подчеркнул Зеленский.
Говоря о возможных направлениях наступления, президент отметил, что у российской стороны есть несколько вариантов действий.
По его словам, Владимир Путин будет ориентироваться на реакцию стран НАТО и их готовность присоединяться к противодействию.
— Думаю, что выбор (Владимира Путина, — Ред.) именно из-за этого. Будут ли они подключаться, или не будут, – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул необходимость консолидации стран НАТО для ответа на возможные действия России.
— Иначе не будет у них союза просто больше, – отметил Зеленский.