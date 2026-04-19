России нужна масштабная мобилизация для того, чтобы иметь возможность либо повторить большое наступление на Украину, либо открыть параллельное направление, где можно действовать меньшим количеством сил.

Об этом заявил в интервью в воскресенье, 19 апреля, президент Владимир Зеленский.

Зеленский о большой мобилизации в России

— Для чего делать мобилизацию такую большую? Вариант А – для того, чтобы повторить наступление, большое наступление на Украину. Вариант Б – для того, чтобы меньше затрат и меньше усилий. И сделать параллельное наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил, — пояснил он.

Глава государства отметил, что некоторые страны, в частности государства Балтии, не готовы к мощному противостоянию.

— Из-за того, что они маленькие, а не из-за того, что они не смелые, а россияне смелые, – подчеркнул Зеленский.

Говоря о возможных направлениях наступления, президент отметил, что у российской стороны есть несколько вариантов действий.

По его словам, Владимир Путин будет ориентироваться на реакцию стран НАТО и их готовность присоединяться к противодействию.

— Думаю, что выбор (Владимира Путина, — Ред.) именно из-за этого. Будут ли они подключаться, или не будут, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость консолидации стран НАТО для ответа на возможные действия России.

— Иначе не будет у них союза просто больше, – отметил Зеленский.

