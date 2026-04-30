Украина заблокировала попытку России легализовать зерно, незаконно вывезенное с временно оккупированных территорий. Судно Panormitis, перевозившее этот груз, покинуло территориальные воды Израиля после принятия процессуальных мер.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Украина сорвала план РФ

По его словам, действия судна могут свидетельствовать об осознании риска ареста как самого корабля, так и груза в рамках уголовного производства.

Украинская сторона передала соответствующие материалы международным партнерам, после чего компетентные органы Израиля приступили к выполнению правового запроса. Факт правонарушения уже зафиксирован на международном уровне.

В Офисе генпрокурора подчеркивают: даже после выхода судна в нейтральные воды расследование продолжается. Украина отслеживает движение российских судов и будет использовать все доступные механизмы международного сотрудничества для ареста имущества и привлечения виновных к ответственности.

В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига назвал решение не разгружать балкер Panormitis в Израиле положительным сигналом и подтверждением эффективности юридических и дипломатических усилий Украины.

По его словам, это также четкое предупреждение для судовладельцев, операторов и правительств: участие в перевозке или покупке похищенного украинского зерна будет иметь правовые последствия. Украина и в дальнейшем будет усиливать санкционное давление на российский “теневой флот”, занимающийся незаконным вывозом зерна.

29 апреля Украина обратилась к Израилю с запросом об аресте судна Панорамитис, которое, по данным следствия, может перевозить незаконно вывезенное украинское зерно.

Ранее Андрей Сибига сообщил, что в течение 2025 года РФ похитила более 2 млн тонн украинского зерна с временно оккупированных территорий Украины и незаконно поставляла его на мировые рынки.

Израильское издание Haaretz провело расследование и выяснило, что это не первый случай, когда похищенное из Украины зерно импортируется на израильский рынок. Так, к 2023 году в Израиль прибыло как минимум два судна с похищенным зерном, и по крайней мере одно из них было разгружено.

