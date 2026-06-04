Сьогодні суд у Швеції затвердив арешт судна CAFFA, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.

Суд у Швеції арештував судно Caffa

Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, це перший випадок, коли іноземний суд за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу наклав арешт на судно, ймовірно причетне до вивезення українських ресурсів з окупованої території.

За даними слідства, CAFFA систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, діючи всупереч інтересам держави. Для приховування цієї діяльності використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як Guinea False.

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– Сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження — суд затвердив арешт судна. Це конкретний результат міжнародної правової взаємодії України та наших партнерів. Щоденна робота, обмін інформацією, збір і передача додаткових доказів дали результат: судно арештовано, — написав Руслан Кравченко у Telegram.

Росія продовжує незаконно привласнювати українські ресурси на тимчасово окупованих територіях. Водночас Україна системно документує такі злочини: встановлює маршрути, ідентифікує судна, фіксує незаконні заходи на окуповану територію та використовує міжнародні механізми правової допомоги.

Цей кейс є чітким сигналом: маніпуляції з прапорами, маршрутами чи реєстрацією не допоможуть уникнути відповідальності. Україна бачить, фіксує і доводить.

Нагадаємо, що на початку березня Швеція затримала судно з тіньового флоту РФ Caffa.

А вже 12 березня 2026 року Офіс генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу. Українська сторона просила провести обшук на судні, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на CAFFA.

Шведські компетентні органи оперативно розпочали виконання запиту. Уже наступного тижня після його отримання на судні провели обшук і допитали свідків.

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