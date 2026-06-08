Дедалі більше туристів переглядають свої маршрути через аномальну спеку в Європі, лісові пожежі та температурні рекорди.

Те, що ще кілька років тому вважалося винятковим явищем, сьогодні стає регулярною частиною європейського літа. Через це змінюються не лише туристичні вподобання, а й сама індустрія подорожей.

Що відомо про аномальну спеку в Європі 2026 та як вона впливає на вподобання туристів, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Аномальна спека в Європі 2026 року є частиною глобального тренду

За інформацією National Geographic, останні роки показують стійку тенденцію до зростання температур і збільшення кількості теплових хвиль.

Лише влітку 2022 року в Європі, за оцінками дослідників, від наслідків спеки померли близько 60 тис. людей. Того ж року Китай пережив безпрецедентну 70-денну хвилю спеки, а у Великій Британії вперше в історії температура перевищила позначку 40 градусів.

У 2023 році через масштабні пожежі на грецькому острові Родос було евакуйовано майже 20 тис. людей, серед яких значну частину становили туристи.

Крім того, теплові хвилі тепер виникають значно раніше та тривають довше. У травні 2022 року Іспанія зафіксувала температури, які на 15 градусів перевищували сезонну норму. У Франції аномальна спека тривала навіть у вересні та вплинула на проведення матчів Кубка світу з регбі.

Чому європейська спека лише посилюватиметься

У матеріалі National Geographic наведено думку Алехандро Саеса Реале — фахівця з теплових хвиль у Всесвітній метеорологічній організації. За його словами, науковці майже не мають сумнівів, що найближчими десятиліттями планета продовжить нагріватися.

Причиною є глобальна зміна клімату, яка, як зазначає Міжурядова група експертів зі зміни клімату при ООН (IPCC), безпосередньо пов’язана з діяльністю людини.

Експерт попереджає, що для країн, економіка яких значною мірою залежить від туризму, наслідки можуть бути дуже серйозними.

Особливо це стосується Європи. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, саме Європа сьогодні є континентом, що нагрівається найшвидше.

Спека накрила Європу: туристи шукають прохолоду на півночі

На тлі постійних температурних рекордів набирає популярності новий туристичний тренд — так звані “прохолодні канікули”.

Замість Іспанії, Італії чи Греції туристи дедалі частіше обирають країни Північної та Східної Європи. Найбільше зростання туристичних потоків фіксують:

Фінляндія;

Норвегія;

Польща;

Ісландія.

Дослідження Європейської туристичної комісії (ETC) показало, що 81% європейців уже коригують свої туристичні плани через кліматичні зміни.

Зокрема:

15% свідомо шукають прохолодніші напрямки;

14% уникають регіонів, де часто виникає екстремальна спека.

Водночас повної відмови від середземноморських курортів поки не відбувається. Франція, Іспанія та Італія залишаються серед найбільш відвідуваних країн світу.

Як туристичні міста адаптуються до нової кліматичної реальності

Через те, що європейська спека стає дедалі серйознішою проблемою, популярні туристичні міста починають перебудовувати свою інфраструктуру. Одним із найяскравіших прикладів є іспанська Севілья.

Там уже використовують:

системи водяного розпилення на вулицях;

великі навіси для створення тіні;

спеціальні зелені зони охолодження;

підземні вентиляційні конструкції, які можуть знижувати температуру повітря на вулицях до 9 градусів.

Також змінюється графік роботи популярних пам’яток. Наприклад, деякі історичні об’єкти починають працювати у вечірній час.

Саме так виникає ще один тренд — “нічний туризм”. Туристи все частіше відвідують визначні місця після заходу сонця, коли спека спадає. Подібну практику вже використовують у Римі, Афінах та низці інших міст.

Важливою проблемою залишається недооцінка ризиків, які несе аномальна спека в Європі. Експертка з питань спеки доктор Мехрі Хосраві з Університету Східного Лондона вважає, що багатьом туристам бракує так званої “культури спеки”.

Йдеться про звички та правила поведінки, які давно є нормою у спекотних країнах:

уникати активності вдень;

носити легкий одяг;

регулярно пити воду;

планувати прогулянки на ранок або вечір.

На її думку, багато людей досі сприймають високу температуру як перевагу відпочинку, хоча в умовах кліматичних змін вона дедалі частіше стає реальною загрозою здоров’ю.

Спека в Європі рекорд за рекордом: що буде далі

Фахівці прогнозують, що в майбутньому туристична галузь дедалі більше спиратиметься на довгострокові погодні прогнози та системи попередження про екстремальні погодні явища.

Водночас кліматичні зміни можуть мати й певні позитивні наслідки для туризму. Зокрема, мандрівники починають рівномірніше розподіляти поїздки протягом року, що зменшує навантаження на популярні курорти та місцеву інфраструктуру.

Генеральна директорка компанії Globetrender Дженні Саутан вважає, що кліматичний тиск поступово формує нову культуру подорожей.

Тож поки спека накрила Європу, туристичний сектор змушений пристосовуватися до нових умов. А для мільйонів мандрівників вибір часу та місця відпочинку дедалі частіше залежить не від ціни чи популярності курорту, а від того, наскільки комфортною буде температура повітря.

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