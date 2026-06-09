Иран сбил вертолет США над Ормузским проливом: Трамп угрожает ответом
- Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолёт Apache во время патрулирования над Ормузским проливом.
- Президент США сообщил, что двое пилотов выжили, и пообещал ответить на эту атаку.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache, который ночью патрулировал Ормузский пролив, и пригрозил Тегерану ответом.
Об этом Трамп сообщил в сети Truth Social.
Иран сбил военный вертолёт США Apache
— Мне только что сообщили наши замечательные военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших сверхсовременных вертолётов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом, – написал Трамп.
Он отметил, что двое американских пилотов, находившихся на борту во время инцидента, сейчас в безопасности и не получили ранений.
— Однако Соединенные Штаты вынуждены ответить на эту атаку, – добавил он.
Заявление президента США усилило неопределённость относительно дальнейших перспектив перемирия в войне в Персидском заливе, о котором было объявлено 8 апреля.
Как сообщили Reuters представители американских вооруженных сил, беспилотник ВМС США обнаружил и эвакуировал двух членов экипажа сбитого вертолета.
В Центральном командовании США заявили, что вертолет AH-64 Apache был сбит около 3:00 во вторник по местному времени.
В вертолет Apache попал Шахед
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американский военный вертолет AH-64 Apache, потерпевший крушение в районе Ормузского пролива, был сбит иранским дроном типа Шахед.
Двое американских должностных лиц рассказали, что вертолет был поражен иранским беспилотником.
Еще один источник, знакомый с обстоятельствами инцидента, сообщил, что в Apache врезался иранский дрон Шахед.
Напомним, в апреле Иран сбил американский вертолет Blackhawk, который направлялся для спасения членов экипажа истребителя F-15 США, сбитого ранее.
Несмотря на попадание, вертолет смог пересечь границу с южным Ираком, члены экипажа не пострадали.