Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache, который ночью патрулировал Ормузский пролив, и пригрозил Тегерану ответом.

Об этом Трамп сообщил в сети Truth Social.

Иран сбил военный вертолёт США Apache

— Мне только что сообщили наши замечательные военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших сверхсовременных вертолётов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом, – написал Трамп.

Он отметил, что двое американских пилотов, находившихся на борту во время инцидента, сейчас в безопасности и не получили ранений.

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— Однако Соединенные Штаты вынуждены ответить на эту атаку, – добавил он.

Заявление президента США усилило неопределённость относительно дальнейших перспектив перемирия в войне в Персидском заливе, о котором было объявлено 8 апреля.

Как сообщили Reuters представители американских вооруженных сил, беспилотник ВМС США обнаружил и эвакуировал двух членов экипажа сбитого вертолета.

В Центральном командовании США заявили, что вертолет AH-64 Apache был сбит около 3:00 во вторник по местному времени.

В вертолет Apache попал Шахед

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американский военный вертолет AH-64 Apache, потерпевший крушение в районе Ормузского пролива, был сбит иранским дроном типа Шахед.

Двое американских должностных лиц рассказали, что вертолет был поражен иранским беспилотником.

Еще один источник, знакомый с обстоятельствами инцидента, сообщил, что в Apache врезался иранский дрон Шахед.

Напомним, в апреле Иран сбил американский вертолет Blackhawk, который направлялся для спасения членов экипажа истребителя F-15 США, сбитого ранее.

Несмотря на попадание, вертолет смог пересечь границу с южным Ираком, члены экипажа не пострадали.

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