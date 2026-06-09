Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран збив американський вертоліт Apache, який уночі патрулював Ормузьку протоку, та пригрозив Тегерану відповіддю.

Про це Трамп повідомив у мережі Truth Social.

Іран збив військовий вертоліт США Apache

– Мені щойно повідомили наші чудові військові, що минулої ночі іранці збили один із наших надсучасних вертольотів Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою, – написав Трамп.

Він зазначив, що двоє американських пілотів, які перебували на борту під час інциденту, зараз у безпеці та не зазнали поранень.

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– Проте Сполучені Штати змушені відповісти на цей напад, – додав він.

Заява президента США посилила невизначеність щодо подальших перспектив перемир’я у війні в Перській затоці, про яке було оголошено 8 квітня.

Як повідомили Reuters представники американських збройних сил, безпілотник ВМС США виявив і евакуював двох членів екіпажу збитого вертольота.

У Центральному командуванні США заявили, що вертоліт AH-64 Apache був збитий близько 3:00 у вівторок за місцевим часом.

У вертоліт Apache влучив Шахед

Телеканал CNN із посиланням на джерела поінформував, що американський військовий вертоліт AH-64 Apache, який зазнав катастрофи в районі Ормузької протоки, був збитий іранським дроном типу Шахед.

Двоє американських посадовців розповіли, що вертоліт був уражений іранським безпілотником.

Ще одне джерело, обізнане з обставинами інциденту, повідомило, що в Apache врізався іранський дрон Шахед.

Нагадаємо, у квітні Іран збив американський вертоліт Blackhawk, який прямував для порятунку членів екіпажу винищувача F-15 США, який був збитий раніше.

Попри влучання вертоліт зміг перетнути кордон із південним Іраком, члени екіпажу не постраждали.

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