Іран збив вертоліт США над Ормузькою протокою: Трамп погрожує відповіддю
- Дональд Трамп заявив, що Іран збив американський вертоліт Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою.
- Президент США повідомив, що двоє пілотів вижили, та пообіцяв відповідь на атаку.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран збив американський вертоліт Apache, який уночі патрулював Ормузьку протоку, та пригрозив Тегерану відповіддю.
Про це Трамп повідомив у мережі Truth Social.
Іран збив військовий вертоліт США Apache
– Мені щойно повідомили наші чудові військові, що минулої ночі іранці збили один із наших надсучасних вертольотів Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою, – написав Трамп.
Він зазначив, що двоє американських пілотів, які перебували на борту під час інциденту, зараз у безпеці та не зазнали поранень.
– Проте Сполучені Штати змушені відповісти на цей напад, – додав він.
Заява президента США посилила невизначеність щодо подальших перспектив перемир’я у війні в Перській затоці, про яке було оголошено 8 квітня.
Як повідомили Reuters представники американських збройних сил, безпілотник ВМС США виявив і евакуював двох членів екіпажу збитого вертольота.
У Центральному командуванні США заявили, що вертоліт AH-64 Apache був збитий близько 3:00 у вівторок за місцевим часом.
У вертоліт Apache влучив Шахед
Телеканал CNN із посиланням на джерела поінформував, що американський військовий вертоліт AH-64 Apache, який зазнав катастрофи в районі Ормузької протоки, був збитий іранським дроном типу Шахед.
Двоє американських посадовців розповіли, що вертоліт був уражений іранським безпілотником.
Ще одне джерело, обізнане з обставинами інциденту, повідомило, що в Apache врізався іранський дрон Шахед.
Нагадаємо, у квітні Іран збив американський вертоліт Blackhawk, який прямував для порятунку членів екіпажу винищувача F-15 США, який був збитий раніше.
Попри влучання вертоліт зміг перетнути кордон із південним Іраком, члени екіпажу не постраждали.