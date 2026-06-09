Полномасштабное вторжение России в Украину стало стратегическим провалом для Москвы, так что международное сообщество должно прекратить поддержку российских военных усилий.

Об этом представитель США при Экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа заявил во время заседания Совета Безопасности ООН.

США в ООН о вторжении России в Украину

Во время выступления американский дипломат подчеркнул, что Россия не смогла реализовать свои военные цели.

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— Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом. Ее нефтеперерабатывающие заводы — в огне… Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация не изменит этого и только будет создавать риск ухудшения катастрофы. Эта война должна прекратиться немедленно. Хватит уже, — заявил Негреа.

Он также призвал государства-члены ООН прекратить поддержку российской военной машины.

По словам представителя США, война не имеет военного решения, а завершить ее возможно только путем переговоров.

Отдельно дипломат упомянул государства, которые, по его словам, продолжают способствовать российским военным возможностям.

— Речь идет и об Иране, который поставлял дроны России для использования в Украине, а также о Кубе, которая продолжает войну, позволяя тысячам наемников воевать на стороне России, — отметил он.

Негреа добавил, что Соединенные Штаты готовы в дальнейшем способствовать достижению устойчивого прекращения войны.

— США готовы, как и раньше, — и мы неоднократно говорили об этом обеим сторонам, — способствовать длительному прекращению войн”, — подчеркнул американский дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из шагов к завершению войны могут стать прямые переговоры при условии реальной готовности России прекратить агрессию.

По словам президента, именно поэтому он опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину.

Президент также подтвердил готовность к встрече с Путиным, если российская сторона будет настроена на прекращение войны.

Источник : Укрінформ

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