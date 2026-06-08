Быстрее всего остановить войну России против Украины можно за столом переговоров после прекращения огня. Но Украина не должна идти ни на какие территориальные компромиссы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Зеленский назвал самый быстрый путь для окончания войны

Корреспондентка спросила Зеленского, может ли Украина согласиться на прекращение боевых действий, если линия фронта останется там, где находится.

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Однако президент Украины ответил, что речь идет не о замораживании полномасштабной войны, а о первом шаге к тому, чтобы добиться ее окончания.

– Мы хотим жить в Украине, а не просто остановить войну. Мы хотим остановить ее так, чтобы война не вернулась после какой-то паузы, – утверждает Зеленский.

По его мнению, прекращение огня могло бы позволить сохранить жизнь людей, дать возможность вернуть домой украинских воинов и создать условия для дипломатического диалога.

Однако Зеленский подчеркнул, что Украина не отдаст России временно оккупированные территории.

– Нет, это не просто дать. Я имею в виду – остановиться там, где мы стоим. Это значит дать людям Украины больше возможностей спасти своих детей, а солдатам – вернуться, – сказал он.

Как утверждает президент, Украина уже отстояла независимость, суверенитет и право самостоятельно определять будущее.

По его мнению, это главный результат. Однако он подчеркнул, что говорить о победе Украины непросто из-за потерь.

В то же время Зеленский добавил, что прекращение огня должно быть полным и контролируемым международными партнерами, в частности, с участием США, европейских государств и других стран, которые присоединятся к мониторингу перемирия.

Уже после этого можно будет перейти к следующему этапу – переговорам о завершении войны, справедливом мире, восстановлении Украины и привлечении российских военных преступников к ответственности, утверждает президент. Однако Зеленский подчеркнул, что первым шагом является прекращение огня.

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