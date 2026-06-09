Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом для Москви, тож міжнародна спільнота має припинити підтримку російських воєнних зусиль.

Про це представник США при Економічній та соціальній раді ООН Дан Негреа заявив під час засідання Ради Безпеки ООН.

США в ООН про вторгнення Росії в Україну

Під час виступу американський дипломат наголосив, що Росія не змогла реалізувати свої військові цілі.

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— Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи — у вогні… Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього й лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже, — заявив Негреа.

Він також закликав держави-члени ООН припинити підтримку російської воєнної машини.

За словами представника США, війна не має військового рішення, а завершити її можливо лише шляхом переговорів.

Окремо дипломат згадав держави, які, за його словами, продовжують сприяти російським військовим можливостям.

— Ідеться і про Іран, який постачав дрони Росії для використання в Україні, а також про Кубу, що продовжує війну, дозволяючи тисячам найманців воювати на боці Росії, — зазначив він.

Негреа додав, що Сполучені Штати готові надалі сприяти досягненню стійкого припинення війни.

— США готові, як і раніше, — і ми неодноразово говорили про це обом сторонам, — сприяти тривалому припиненню війни, — наголосив американський дипломат.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із кроків до завершення війни можуть стати прямі переговори за умови реальної готовності Росії припинити агресію.

За словами президента, саме тому він опублікував відкритий лист до Володимира Путіна.

Президент також підтвердив готовність до зустрічі з Путіним, якщо російська сторона буде налаштована на припинення війни.

Джерело : Укрінформ

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