Европейская комиссия во вторник, 9 июня, представила новый 21-й пакет санкций против России. Он сосредоточен на энергетике, финансовых услугах и криптовалютах, торговле, а также впервые на рыболовстве.

Фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против РФ

Как сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время презентации санкционного пакета в Брюсселе, новые ограничения будут касаться российской энергетики, банков, торговых и рыболовных компаний.

– Сегодня мы представляем 21-й пакет санкций. Мы сосредотачиваемся на секторах с наибольшим влиянием: энергетике, финансовых услугах и криптовалютах, торговле, а в этот раз впервые включаем рыболовство, — заявила она.

Отдельно Еврокомиссия предлагает запретить въезд в Европейский Союз бывшим российским комбатантам.

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Теперь предложенный пакет должен рассмотреть и единогласно одобрить Совет ЕС.

Ключевая цель энергетических санкций – ограничить доходы России от продажи нефти. Для этого Еврокомиссия предлагает временно заморозить механизм коррекции ценового потолка на российскую нефть.

— Наш ценовой потолок на нефть имеет встроенный механизм корректировки для соответствия рынка. Он не был создан для рыночных шоков, подобных тому, что вызвано закрытием Ормузского пролива, поэтому мы предлагаем просто приостановить корректировки к январю следующего года. Это даст нефтяным рынкам время стабилизироваться, сохраняя при этом давление на доходы России, — объяснила фон дер Ляйен.

ЕС также планирует ужесточить меры против российского “теневого флота”. В санкционный список предлагают добавить еще 30 судов — в дополнение к 632, которые уже находятся под ограничениями.

Впервые санкции могут распространить и на суда, помогающие теневому флоту, в частности на те, которые предоставляют буксировочные и другие услуги. Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести ограничения против критической инфраструктуры – портов, аэропортов и нефтеперерабатывающих заводов, которые торгуют российской нефтью или перерабатывают ее.

Еще одно предложение — ограничить продажу России танкеров для сжиженного газа, аналогично уже действующим ограничениям по нефтяным танкерам.

В финансовой сфере 21-й пакет предусматривает запрет транзакций еще для 31 российского банка. Также ограничения могут ввести против 20 банков, криптокомпаний, платформ и нефтетрейдеров в третьих странах, которые обслуживали подсанкционные российские структуры и лиц или помогали обходить санкции.

Впервые ЕС хочет создать возможность полного запрета на предоставление услуг с криптоактивами для третьих стран.

В сфере торговли Еврокомиссия предлагает новые экспортные ограничения на товары и технологии, используемые российской военной промышленностью.

— Мы направляем меры против большего количества металлов и сплавов, используемых в аэрокосмическом и оборонном секторах. Что касается беспилотников, мы предлагаем новые запреты на экспорт наземного оборудования поддержки, а также систем помех и запуска среди других товаров. Мы также предлагаем новые запреты на импорт ряда товаров на сумму 60 млн евро. Это касается определенных металлов, металлических руд или автозапчастей, – сказала фон дер Ляйен.

В сфере рыболовства ЕС впервые предлагает существенные ограничения на импорт отдельных рыбных продуктов, а также полный запрет на некоторые из них, в частности треску.

Кроме того, Евросоюз планирует согласовать торговые ограничения по Беларуси, чтобы она не могла использоваться как “черный ход” для российской торговли.

Напомним, что 21 пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля — до крайнего срока обновления ценового потолка на российскую нефть.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее анонсировала, что новый санкционный пакет может включать меры против российского военно-промышленного комплекса и “теневого флота” РФ. Также она сообщала, что санкции Запада уже нанесли РФ до $1,5 трлн убытков.

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