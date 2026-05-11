В понедельник, 11 мая, Совет Евросоюза ввел санкции против физических и юридических лиц, ответственных за похищение украинских детей с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

Санкции из-за депортации украинских детей с ВОТ: что известно

В день проведения встречи высокого уровня Международной коалиции за возвращение украинских детей Совет ЕС принял решение о введении ограничительных мер против еще 16 лиц и семи организаций, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Сейчас смотрят

— Решение направлено против лиц, ответственных за систематическую незаконную депортацию, принудительное перемещение, принудительную ассимиляцию, включая милитаризированное образование несовершеннолетних украинских детей, а также их незаконное усыновление и вывоз в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории, — говорится в заявлении Совета ЕС.

По оценкам, с начала полномасштабной войны Россия депортировала и похитила почти 20 500 украинских детей.

В санкционный список вошли федеральные государственные учреждения, связанные с Министерством образования России, в частности всероссийские детские центры Орлёнок, Алые паруса и Смена.

Санкции также введены в отношении Нахимовского военно-морского училища в Севастополе и военно-патриотического клуба “Патриот” в Крыму, которые принудительно воспитывают у детей лояльность к агрессору.

Эти учреждения организуют программы для украинских детей, в рамках которых их подвергают пророссийской идеологической обработке, в частности через “патриотические мероприятия, идеологическое воспитание и военно-ориентированные мероприятия”.

В Совете ЕС подчеркнули, что другие организации, включенные в санкционный список, принимают украинских несовершеннолетних, вывезенных с оккупированных территорий Украины, и вовлекают их в программы, соответствующие российской государственной политике.

Речь идет о политической идеологической обработке и мероприятиях, соответствующих образовательным программам, разработанным для базовой военной подготовки.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что 11 мая Европейский Союз объявит новые санкции против РФ, связанные с принудительным вывозом украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.