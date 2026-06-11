Сооснователь Microsoft, миллиардер Билл Гейтс дал показания за закрытыми дверями перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США.

Выступление Гейтса стало одним из самых громких свидетельств перед конгрессменами в рамках проверки обстоятельств, связанных с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Во время многочасовых слушаний Гейтс заявил, что не осознавал полного масштаба преступлений Эпштейна, а знакомство с ним назвал “серьезной ошибкой”.

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Гейтс заявил о давлении со стороны Эпштейна

Согласно вступительному заявлению Билла Гейтса, копию которого получили журналисты, Эпштейн узнал о его внебрачных отношениях и пытался использовать эту информацию после того, как миллиардер прекратил контакты с ним в декабре 2014 года.

— Я узнал, что Эпштейну стала известна чувствительная информация о моей личной жизни, в частности о том, что я был неверен в браке. Эти отношения не имели ничего общего с моими контактами с Эпштейном, но они были болезненными для моей семьи, — заявил Гейтс.

По словам бизнесмена, Джеффри Эпштейн также добавлял к этим фактам ложные утверждения, пытаясь возобновить общение. Однако попытки оказались безуспешными.

Гейтс рассказал, что познакомился с финансистом в 2011 году. Тот обещал помочь привлечь миллиарды долларов на глобальные программы в сфере здравоохранения.

Сооснователь Microsoft признал, что знал о предыдущих юридических проблемах Эпштейна, однако не осознавал полного масштаба его преступлений.

Он также подчеркнул, что его контакты с Эпштейном были ограниченными, а сам он никогда не посещал частный остров, ранчо или дом Эпштейна во Флориде.

После слушаний конгрессмен Роберт Гарсия заявил журналистам, что Гейтс был “несколько конфронтационным” во время ответов на отдельные вопросы, однако в целом сотрудничал с комитетом и отвечал на вопросы законодателей.

В то же время адвокат бизнесмена сообщил, что его клиент не будет отвечать на вопросы о личной жизни и внебрачных отношениях, если они не касаются дела Эпштейна.

Гейтс ответил на обвинения из писем

Интерес комитета к Биллу Гейтсу усилился после обнародования новой части документов по делу Эпштейна.

Среди них оказались сотни упоминаний о встречах, обедах, телефонных звонках и попытках Джеффри Эпштейна организовать контакты с Гейтсом. Все задокументированные взаимодействия между ними происходили уже после того, как финансиста в 2008 году осудили по обвинениям, связанным с проституцией.

Наибольшее внимание привлекли два черновика электронных писем от июля 2013 года, которые Эпштейн, вероятно, написал самому себе. В этих неотправленных заметках, наполненных орфографическими ошибками и резкими высказываниями, содержались утверждения о том, что он якобы помогал Гейтсу организовывать сексуальные контакты и получать медикаменты.

В частности, в одном из писем Джеффри Эпштейн утверждал, что помогал Биллу Гейтсу получить лекарства “для преодоления последствий секса с российскими девушками” и внебрачных связей с замужними женщинами. Также упоминалась якобы просьба предоставить препарат Аддералл для турниров по бриджу.

В другом черновике содержались утверждения об инфекции, передающейся половым путем, и другие личные подробности.

В то же время обнародованная в черновиках информация не была подтверждена доказательствами. Также нет данных о том, что эти письма когда-либо были отправлены кому-либо, кроме самого Эпштейна.

Во время слушаний Гейтс категорически опроверг изложенные в черновиках утверждения. По словам Роберта Гарсии, миллиардер заявил, что Эпштейн писал письма самому себе и мог вносить в них информацию, которая не соответствовала действительности.

Конгрессмен также сообщил, что Гейтс несколько раз подчеркнул: Эпштейн никогда не знакомил его с женщинами, девушками или несовершеннолетними лицами.

Представители бизнесмена ранее называли содержание этих документов “абсолютно абсурдным и полностью ложным”. По их словам, документы свидетельствуют лишь о разочаровании Эпштейна из-за отсутствия дальнейших отношений с Гейтсом и о том, на какие шаги он был готов пойти, чтобы втянуть его в ловушку и дискредитировать.

Комитет планирует новые показания

Несмотря на объяснения Билла Гейтса, некоторые законодатели продолжают задавать вопросы относительно его контактов с Эпштейном после того, как финансиста осудили.

В частности, среди обнародованных документов есть переписка от декабря 2014 года, в которой Гейтс написал Эпштейну: “Мне очень понравился завтрак”.

В ответ Эпштейн пригласил его посетить свой частный остров. В то же время никаких свидетельств того, что Гейтс принял это приглашение, нет.

После завершения слушаний миллиардер покинул здание Конгресса, не отвечая на вопросы журналистов. Позже он распространил письменное заявление, в котором поблагодарил комитет за возможность дать показания.

— Я поддерживаю обнародование всех файлов и надеюсь, что мое участие поможет восстановить справедливость для жертв, — отметил Билл Гейтс.

Глава комитета Джеймс Комер заявил, что уже в июле законодатели планируют заслушать показания других известных фигурантов дела, среди которых адвокат Алан Дершовиц и исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш.

Источник : CNN

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