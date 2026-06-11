Співзасновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс дав свідчення за зачиненими дверима перед Комітетом з нагляду Палати представників Конгресу США.

Виступ Гейтса став одним із найгучніших свідчень перед конгресменами у межах перевірки обставин, пов’язаних із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Під час багатогодинних слухань Гейтс заявив, не усвідомлював повного масштабу злочинів Епштейна, а знайомство з ним назвав “серйозною помилкою”.

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Гейтс заявив про тиск з боку Епштейна

Згідно зі вступним словом Білла Гейтса, копію якого отримали журналісти, Епштейн дізнався про його позашлюбні стосунки та намагався використати цю інформацію після того, як мільярдер припинив контакти з ним у грудні 2014 року.

— Я дізнався, що Епштейну стала відома чутлива інформація про моє особисте життя, зокрема про те, що я був невірним у шлюбі. Ці стосунки не мали нічого спільного з моїми контактами з Епштейном, але вони були болючими для моєї родини, — заявив Гейтс.

За словами бізнесмена, Джеффрі Епштейн також додавав до цих фактів неправдиві твердження, намагаючись відновити спілкування. Однак спроби виявилися безуспішними.

Гейтс розповів, що познайомився з фінансистом у 2011 році. Той обіцяв допомогти залучити мільярди доларів на глобальні програми у сфері охорони здоров’я.

Співзасновник Microsoft визнав, що знав про попередні юридичні проблеми Епштейна, однак не усвідомлював повного масштабу його злочинів.

Він також наголосив, що його контакти з Епштейном були обмеженими, а сам він ніколи не відвідував приватний острів, ранчо чи будинок Епштейна у Флориді.

Після слухань конгресмен Роберт Гарсія заявив журналістам, що Гейтс був “дещо конфронтаційним” під час відповідей на окремі запитання, однак загалом співпрацював із комітетом і відповідав на запитання законодавців.

Водночас адвокат бізнесмена повідомив, що його клієнт не відповідатиме на запитання про особисте життя та позашлюбні стосунки, якщо вони не стосуються справи Епштейна.

Гейтс відповів на звинувачення з листів

Інтерес комітету до Білла Гейтса посилився після оприлюднення нової частини документів у справі Епштейна.

Серед них виявилися сотні згадок про зустрічі, обіди, телефонні дзвінки та спроби Джеффрі Епштейна організувати контакти з Гейтсом. Усі задокументовані взаємодії між ними відбувалися вже після того, як фінансиста у 2008 році засудили за обвинуваченнями, пов’язаними з проституцією.

Найбільшу увагу привернули дві чернетки електронних листів від липня 2013 року, які Епштейн, імовірно, написав сам собі. У цих невідправлених нотатках, сповнених орфографічних помилок та різких висловлювань, містилися твердження про те, що він нібито допомагав Гейтсу організовувати сексуальні контакти та отримувати медикаменти.

Зокрема, в одному з листів Джеффрі Епштейн стверджував, що допомагав Біллу Гейтсу отримати ліки “для подолання наслідків сексу з російськими дівчатами” та позашлюбних зв’язків із заміжніми жінками. Також згадувалося нібито прохання надати препарат Аддералл для турнірів із бриджу.

В іншій чернетці містилися твердження про інфекцію, що передається статевим шляхом, та інші особисті подробиці.

Водночас оприлюднена в чернетках інформація не була підтверджена доказами. Немає також даних, що ці листи коли-небудь були надіслані комусь, окрім самого Епштейна.

Під час слухань Гейтс категорично заперечив викладені у чернетках твердження. За словами Роберта Гарсії, мільярдер заявив, що Епштейн писав листи самому собі та міг вносити до них інформацію, яка не відповідала дійсності.

Конгресмен також повідомив, що Гейтс кілька разів наголосив: Епштейн ніколи не знайомив його з жінками, дівчатами чи неповнолітніми особами.

Представники бізнесмена раніше називали зміст цих документів “абсолютно абсурдним і повністю неправдивим”. За їхніми словами, документи свідчать лише про розчарування Епштейна через відсутність подальших відносин із Гейтсом та про те, на які кроки він був готовий піти, щоб втягнути його у пастку та дискредитувати.

Комітет планує нові свідчення

Попри пояснення Білла Гейтса, деякі законодавці продовжують ставити запитання щодо його контактів з Епштейном після того, як фінансиста засудили.

Зокрема, серед оприлюднених документів є листування від грудня 2014 року, в якому Гейтс написав Епштейну: “Мені дуже сподобався сніданок”.

У відповідь Епштейн запросив його відвідати свій приватний острів. Водночас жодних свідчень того, що Гейтс прийняв це запрошення, немає.

Після завершення слухань мільярдер залишив будівлю Конгресу, не відповідаючи на запитання журналістів. Пізніше він поширив письмову заяву, у якій подякував комітету за можливість надати свідчення.

— Я підтримую оприлюднення всіх файлів і сподіваюся, що моя участь допоможе встановити справедливість для жертв, — зазначив Білл Гейтс.

Голова комітету Джеймс Комер заявив, що вже в липні законодавці планують заслухати свідчення інших відомих фігурантів справи, серед яких адвокат Алан Дершовіц та виконувач обов’язків генерального прокурора США Тодд Бланш.

Джерело : CNN

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